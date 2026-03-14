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江啟臣獲謝龍介柯、志恩支持 楊瓊瓔稱市民做主

中央社／ 台中14日電

國民黨台中市長初選民調月底前辦理，黨內提名台南、高雄市長參選人謝龍介柯志恩力挺立法院副院長江啟臣，高呼強強聯手、六都連線。立委楊瓊瓔則說，台中市的未來由市民決定。

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江啟臣與楊瓊瓔各自努力爭取國民黨台中市長選舉提名。江啟臣今天在醒修宮舉辦「中西東南見面會」，柯志恩、謝龍介同台力挺，高呼強強聯手，六都連線。

柯志恩說，「我是他真正的姊姊」，她肯定2020年當國民黨時勢不好時，江啟臣勇於承擔，8年來他準備好了，台中市是關鍵時刻，國民黨五都的參選人都已底定，要拼出最後一塊拼圖。謝龍介指出，有媒體問他楊瓊瓔怎麼辦，「不要說我殘忍」，手心手背都是肉，但國民黨派出2人就只有輸。

江啟臣說，台中不能成為缺口、更不能失守，8年前台中市長盧秀燕翻轉台中讓國民黨重返執政，成為六都最幸福的城市，8年後接棒的人必須讓台中市更幸福、宜居、國際化，「這一棒啟臣有信心可以接棒」。

楊瓊瓔今天在大雅舉辦「萬人挺瓔大會」，造勢音樂會把主軸定調為屬於台中市民的聯歡同樂會，和以往多半以政治人物為主的活動不同，邀請的主角是「台中市民」，希望讓更多市民朋友一起參與。

對於，柯志恩、謝龍介同台力挺江啟臣，楊瓊瓔透過文字稿表示，江啟臣邀請柯志恩、謝龍介同台，那是他的安排與選擇，若能邀請更多黨內人士互相支持也是好事，大家都希望為國民黨爭取更好的成績。她強調，「市民最大、民意做主」，台中的未來由台中市民自己來決定。

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