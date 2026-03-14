大雅街頭變KTV！楊瓊瓔萬人挺瓔大會 歌手輪番上陣暖爆台中

楊瓊瓔大雅首場「萬人挺瓔團結大會」，今天下午打出第一場「萬人規格」的庶民造勢活動，強調不採取傳統政治動員，而採溫馨歡樂、音樂晚會風格，以娛樂式卡司營造人氣場面，對上江啟臣爭取「大老派系」集結的氣勢，同時也為3月底的國民黨內民調初選暖身。

團結大會今天邀請基層工作者、青年、家庭主婦及各行各業的素人朋友，從自身經驗出發，表達對台中未來的期待與對楊瓊瓔的支持外，也邀沈文程、曾心梅、喬幼、蔡佳麟等知名歌手，加上綜藝咖「黑面大哥」炒熱氣氛，鎖定中南部庶民與家庭客層，營造萬人挺瓔的氣勢。

主辦單位特別規劃多元舞台表演，透過音樂與互動帶動現場氣氛，果然下午不到三點，由各地趕來大雅的台中市民已陸續坐滿了座位，在歌手的輪番上台演唱造勢下，將偌大的會場擠得水洩不通，大家共同凝聚人氣，一起為楊瓊瓔加油打氣，讓整場活動充滿溫馨與活力，活動也邀請來自不同領域的市民代表上台分享對楊瓊瓔的認識。

楊瓊瓔說，「市民最大、市民做主」不只是口號，台中的發展，從來不是少數人決定，而是來自每一位市民的共同努力，因此希望讓市民的聲音，成為決定城市方向的重要力量，因此萬人挺瓔團結大會不只是政治造勢，更是一場屬於市民的聚會。

楊瓊瓔表示，萬人挺瓔團結大會是個人爭取提名的起跑大會；特別是把活動定位成「市民的聚會」，主軸是「市民最大、市民做主」，尤其凸顯市長與市民站在一起，面對選前的民調數字，強調首場造勢對自己來說，是急起直追的開始，而不是穩定領先的巡迴謝票。

萬人挺瓔團結大會首場今天下午3點在台電大雅服務所旁停車場舉行後，下一場是3月21日下午3點在太平運動場登場，同樣邀請台中市民朋友一同到場相聚，活動以溫馨、歡樂的氛圍為主軸，透過音樂表演、民眾分享與交流互動，凝聚市民對城市未來的期待。

萬人挺瓔團結大會下午不到三點，由各地趕來的市民已陸續坐滿了座位，在歌手的輪番上台演唱造勢下，將偌大的會場擠得水洩不通。記者黑中亮／攝影