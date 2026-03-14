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遭檢舉「政治投機分子」 藍選將李孝亮：抹黑、扭曲的政治操作
國民黨中正萬華市議員擬參選人李孝亮，遭黨內同志具名檢舉，在大罷免案期間遭檢方偵辦時，嚴重損害黃呂錦茹主委及國民黨黨之政治操守，建請開除黨籍或撤銷其參選資格。對此，李孝亮指出，這樣的抹黑、扭曲根本就是政治操作。
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針對檢舉信，李孝亮指出，針對下周二要被考紀會約談，他一定會出席，且絕對會詳細向紀律委員報告實情，檢舉書內容有許多不實之處，他深感遺憾。國民黨真正需要的是團結對外，而不是把力氣花在彼此攻擊上。
他說，此封檢舉信時間點剛好落在國民黨黨內初選期間，讓人懷疑，這樣的抹黑、扭曲根本就是政治操作。現在只是黨內初選，就已經出現這樣的抹黑與污衊，深感遺憾以及不齒。
李孝亮說，很多人常說國民黨需要年輕人，但如果年輕人真的站出來承擔風險，最後得到的回報卻是懷疑、攻擊甚至檢舉，未來願意為國民黨站出來的年輕人只會越來越寒心。
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