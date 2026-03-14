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不合傳聞滿天飛 陳玉珍：與鄭麗文情同姐妹「我現在就能打給她」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，對於外傳國民黨主席鄭麗文與陳玉珍不合傳聞，陳玉珍受訪時駁斥相關說法，強調兩人關係「情同姐妹」，外界揣測是無稽之談。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，對於外傳國民黨主席鄭麗文與陳玉珍不合傳聞，陳玉珍受訪時駁斥相關說法，強調兩人關係「情同姐妹」，外界揣測是無稽之談。記者蔡家蓁／攝影

中國國民黨金門縣黨部今日上午在葡京餐廳舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，由縣黨部主委、立委陳玉珍主持頒證，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連代表黨中央跨海到場，為藍營備戰年底選舉加油打氣，現場氣氛熱絡。針對有媒體報導指出，國民黨主席鄭麗文與陳玉珍不合傳聞，陳玉珍受訪時駁斥相關說法，強調兩人關係「情同姐妹」，外界揣測是無稽之談。

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陳玉珍表示，鄭麗文過去擔任立委時，兩人曾在立法院黨團分別擔任正、副書記長，長期並肩作戰，我們是搭檔，是夥伴，我跟她的感情是情同姐妹，非常的好，她個性跟我一樣，非常的果決剛毅，我相信她跟我一樣，也不會在意這種想要「見縫插針」或者是無稽之談，我相信如果她聽到這個傳聞，一定會跟我一樣一笑置之。

她並笑說，兩人平時仍常透過LINE聯繫聊天，「我現在就可以直接打給她」，姐妹情誼不會受到捕風捉影的傳言影響。

對於近期傳出「國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處」土地，因為未繳交7萬多元裁判費，導致官司遭法院裁定「返還國家」確定，該處面臨拆除命運。陳玉珍也做出說明，她說該案歷經7年多訴訟後，這起官司在鄭麗文接任黨主席之前就已進入司法程序，一審敗訴後，黨中央評估續打勝算不高，已決定採取「拆屋還地」方式處理，並早已編列相關預算。

對於外界關注鄭麗文與陳玉珍不合的傳聞，季麟連也出面駁斥，直言「完全不可能」。他表示，金門一向是國民黨穩定選區，此次代表黨中央到金門，就是為了替藍營年底選戰加油打氣。他透露，稍早陪同陳玉珍出席婦女會活動，從現場反應來看支持度相當高，「幾乎有9成婦女朋友支持她」，相信她有機會在年底縣長選舉中高票當選。

外界關注可能登場的「鄭習會」相關安排，陳玉珍表示，從目前情勢判斷，上半年應有機會推動相關行程；另有赴美行程也正在安排中。不過她也指出，相關事務並非她的業務範圍，因此具體細節仍不清楚。

至於鄭麗文近期未出席金門相關活動，陳玉珍表示，這次只是新春團拜，並非大型活動，未來對方仍有機會到金門與鄉親見面，「大家拭目以待」。

談及年底地方選舉布局，陳玉珍表示，黨中央已依既定程序完成各縣市長提名，她將代表國民黨參選金門縣長。接下來縣黨部將持續推動地方選舉布局，預計4月起與有意參選鄉鎮長及縣議員的黨內同志展開徵詢與討論，啟動提名作業。她強調，此次地方選舉對國民黨相當重要，希望黨內同志發揮在地方的影響力，團結迎戰選舉，爭取最大勝利，也期盼各層級選舉結果都能「馬到成功」。

國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（右）與縣黨部主委、立委陳玉珍（左）特別頒發證書給前縣長陳水在（中）。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（右）與縣黨部主委、立委陳玉珍（左）特別頒發證書給前縣長陳水在（中）。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今日上午在葡京餐廳舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，縣黨部主委、立委陳玉珍（左四）主持頒證，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（左三）跟幹部們相互拜年團拜。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今日上午在葡京餐廳舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，縣黨部主委、立委陳玉珍（左四）主持頒證，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（左三）跟幹部們相互拜年團拜。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（左三）與前縣長陳水在、金門縣議長洪允典（右二）上台一起肯定縣黨部主委、立委陳玉珍（左五）。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（左三）與前縣長陳水在、金門縣議長洪允典（右二）上台一起肯定縣黨部主委、立委陳玉珍（左五）。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（左五）與縣黨部主委、立委陳玉珍（左六）兩人與黨員幹部合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（左五）與縣黨部主委、立委陳玉珍（左六）兩人與黨員幹部合影。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（左）與縣黨部主委、立委陳玉珍（右）兩人主持頒證，頒發證書給資深黨員張光海（中）。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今日上午舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（左）與縣黨部主委、立委陳玉珍（右）兩人主持頒證，頒發證書給資深黨員張光海（中）。記者蔡家蓁／攝影

金門 鄭麗文 國民黨 陳玉珍

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