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藍議員參選人李孝亮被控「損害黃呂錦茹政治操守」下周二開考紀會

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
李孝亮。記者邱書昱／攝影
李孝亮。記者邱書昱／攝影

國民黨台北市議員擬參選人李孝亮，遭黨內同志具名檢舉，在大罷免案期間遭檢方偵辦時，其母多次主動聯繫媒體哭訴，被當時的市黨部主委黃呂主委施壓的「人頭」，嚴重損害黃呂錦茹主委及國民黨黨之政治操守，建請開除黨籍或撤銷其參選資格。

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對此，國民黨台北市黨部指出，已經接獲檢舉信，國民黨台北市委員會預計下周二召開考紀會。請市黨部相關人員和申請案當事人出席。

檢舉信中指出，李孝亮擔任中正萬華區罷免案領銜人期間，多次言行失當，公然抨擊黨中央與地方民代，嚴重損害本黨誠信形象及政黨公信力，與家屬合演「苦肉計」誣指受黨利用、並意圖投機參與議員初選獲取不當利益，與賴苡任案如出一轍。

檢舉信中指出，一、李孝亮法律常識不足，毀損黨部形象，擔任大罷免案領銜人後，明知自己為寄戶口未實際居住，卻在公文寄存郵局時，於媒體前公開指責中央選舉委員會「飛鴿傳書」，旋即遭官署提出寄送證明打臉。此舉導致本黨被貼上「法學常識不足」、「無理取鬧」之標籤，嚴重損害政黨公信力。

二、夥同家屬操弄輿論，惡意誣陷黨部（苦肉計脫罪）李孝亮於罷免案期間遭檢方偵辦時，其母多次主動聯繫媒體（如《鏡週刊》、《自由時報》）哭訴，指稱李孝亮是被國民黨利用、被黃呂主委施壓的「人頭」。

檢舉信指出，李孝亮後雖公開回應自己選擇站出來是經過思考後的決定，不是被誰逼迫利用，但遭檢方偵辦後，為脫罪在媒體前竟改口稱黃呂錦茹找他來的「他們（黨部）直接把一箱東西交給我，那東西怎麼來的我是真的不知道」，甚至上有標題為國民黨如何殘害青年的專訪，企圖營造「什麼都不知道」的受害者形象，嚴重損害黃呂錦茹主委及本黨之政治操守。

另外，還指李的立場矛盾，當時其母痛罵國民黨「殘害青年」、「不擇手段」。然如今李孝亮卻積極投入本黨議員初選，企圖代表本黨參選。若黨真如其母所述如此不堪，何以現在卻急於爭取提名，而未見其母出來阻擋？ 顯見當時之「哭訴」僅是為法律脫罪、攻擊黨部的偽裝手段，嚴重誹謗損害本黨名譽。

國民黨北市議員擬參選人李孝亮(左3)。圖／本報資料照片
國民黨北市議員擬參選人李孝亮(左3)。圖／本報資料照片

國民黨 黃呂錦茹 李孝亮

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