快訊

春分撞上龍抬頭、土地公頭牙 命理師：3生肖運勢旺、4生肖防健康

陳子強否認戀情秒被打臉！女總裁曝「定情橋」對話　還原歐洲郵輪行

懷疑友人偷耳機！宜蘭男持剪刀大喊「就是要給你死」刺胸奪命

聽新聞
0:00 / 0:00

下屆彰化縣長人選藍營難產 民進黨：已提前就戰鬥位置

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
立法委員謝衣鳯爭取代表國民黨參選下屆彰化縣長。記者簡慧珍／攝影
立法委員謝衣鳯爭取代表國民黨參選下屆彰化縣長。記者簡慧珍／攝影

下屆彰化縣長選舉，民進黨提名立法委員陳素月出馬，國民黨還在等立委謝衣鳯的家庭溝通。今天謝衣鳯面對記者提問若家人不支持，有經費參選嗎？她回答，經費不是問題。國民黨有意參選縣長的洪榮章重申尊重黨中央決定，柯呈枋相信有機制產生人選代表國民黨參選。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時，黨中央和謝家保持聯繫，目前仍在積極溝通中，但也差不多必須定案了，希望是3月底明朗化。謝衣鳯今參加芳苑鄉3座新橋完工謝土暨通橋典禮，回應記者提問若家人不支持，有經費參選嗎？她回答，經費不是問題。記者再追問，確定能得到家人改為支持參選縣長嗎？她笑說「謝謝關心」即快步離去。

彰化縣政府工商策進協會總幹事洪榮章，已「重點式」連書，將向黨中央爭取提名；今表示現在不是個人主義時代，自始至終他強調以大局為重，黨中央以勝選為考量，選舉就是要贏，不是他個人想選就選，若黨中央要他承擔，他責無旁賃，如果另有考量他一定尊重。

彰化縣政府參議柯呈枋說，黨中央找他、洪榮章、謝衣鳯協商，言明黨內初選或內參式民調作為產生人選的考量，在內參式民調方面，他和謝衣鳯在誤差範圍內，謝衣鳯有謝家話題提高曝光度，民調就上升，不過終歸還是需要機制產生人選，應該朝內參式民調，若謝家不同意謝衣鳯參選，她可參加黨中央初選。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，民進黨已提名立法委員陳素月參選下屆縣長，提早就戰鬥位置作好準備，無論對方陣營推出誰，民進黨和陳素月都會戰戰兢兢。紮紮實實經營基層，規畫縣政藍圖在適當時機對外說明，爭取民意支持以迎戰對手。

彰化縣政府工商策進協會總幹事洪榮章持續爭取民眾支持參選下屆縣長。圖／洪榮章提供
彰化縣政府工商策進協會總幹事洪榮章持續爭取民眾支持參選下屆縣長。圖／洪榮章提供

彰化縣政府參議柯呈枋爭取代表國民黨參選下屆彰化縣長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府參議柯呈枋爭取代表國民黨參選下屆彰化縣長。記者簡慧珍／攝影

鄭麗文 洪榮章 柯呈枋 謝衣鳯

延伸閱讀

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

謝典霖稱家族反對她選縣長 謝衣鳯：不盡然是事實 參選決心不變

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

相關新聞

「堅系」兩人落馬 超強母雞失效？她分析：王世堅是「公雞」

民進黨台北市議員初選民調揭曉，民進黨立委王世堅力挺的賴俊翰及呂瀅瀅落馬，外界質疑王世堅母雞光環失效，但國民黨台北市議員游淑慧今指出，王世堅本來就是公雞、不是母雞，雖自帶光芒、喜好度，但光芒和喜好度源自於個人特色、難以轉移。

下屆彰化縣長人選藍營難產 民進黨：已提前就戰鬥位置

下屆彰化縣長選舉，民進黨提名立法委員陳素月出馬，國民黨還在等立委謝衣鳯的家庭溝通。今天謝衣鳯面對記者提問若家人不支持，有經費參選嗎？她回答，經費不是問題。國民黨有意參選縣長的洪榮章重申尊重黨中央決定，柯呈枋相信有機制產生人選代表國民黨參選。

共提4願景 黃國昌：藍白合非權位交換 鄭麗文：政治非零和對抗

國民黨、民眾黨今辦2026共同願景記者會，以正視民生、聯合治理、務實前行三大理念為基礎。民眾黨主席黃國昌說，在野黨在國會推動多項改革，從立法層次合作邁向聯合治理，不僅是選舉合作，更不涉及權位交換；國民黨主席鄭麗文說，政治不該是唯我獨尊、你死我活的零和對抗，台灣必須步入民主成熟、深度對話及溝通協調的新時代。

2026藍白合擬各推3代表協議細節 黃國昌：最好方式是全民調

國民黨、民眾黨今舉辦共同願景記者會，由兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席，再度被問及2026年大選藍白合。黃國昌說，這周已和鄭麗文初步交換意見，達成共識兩黨各推3名代表協議具體內容，且目前最好的方式是透過全民調，但如何進行他們還需要一點時間。

李四川拋瓢蟲公車AI圖遭疑板橋車站造假 蘇巧慧這麼看

國民黨提名李四川參選新北市長，他昨表示要將新北創造成有色彩的城市，若是他當選「就等著看新北市專屬的瓢蟲巴士」，但AI製圖遭網友質疑照片中的板橋車站與真實車站不同。代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧表示，她很高興大家認同她說的進步的新北應是彩色的，至於 AI圖應是國民黨幕僚團隊不小心的失誤，其實也不用太苛責。

民調與川伯勢均力敵 蘇巧慧：代表我正走在正確的道路上

2026年新北市長選戰，美麗島電子報民調顯示，若「藍白合」共推李四川選市長與民進黨蘇巧慧競爭，結果李四川與蘇巧慧民調差距僅1％，此舉引發議論，國民黨內部也表示是種警惕。今天蘇巧慧到樹林區出席活動表示，「這代表我正走在正確的道路及方向上」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。