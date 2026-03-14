下屆彰化縣長人選藍營難產 民進黨：已提前就戰鬥位置

下屆彰化縣長選舉，民進黨提名立法委員陳素月出馬，國民黨還在等立委謝衣鳯的家庭溝通。今天謝衣鳯面對記者提問若家人不支持，有經費參選嗎？她回答，經費不是問題。國民黨有意參選縣長的洪榮章重申尊重黨中央決定，柯呈枋相信有機制產生人選代表國民黨參選。

國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時，黨中央和謝家保持聯繫，目前仍在積極溝通中，但也差不多必須定案了，希望是3月底明朗化。謝衣鳯今參加芳苑鄉3座新橋完工謝土暨通橋典禮，回應記者提問若家人不支持，有經費參選嗎？她回答，經費不是問題。記者再追問，確定能得到家人改為支持參選縣長嗎？她笑說「謝謝關心」即快步離去。

彰化縣政府工商策進協會總幹事洪榮章，已「重點式」連書，將向黨中央爭取提名；今表示現在不是個人主義時代，自始至終他強調以大局為重，黨中央以勝選為考量，選舉就是要贏，不是他個人想選就選，若黨中央要他承擔，他責無旁賃，如果另有考量他一定尊重。

彰化縣政府參議柯呈枋說，黨中央找他、洪榮章、謝衣鳯協商，言明黨內初選或內參式民調作為產生人選的考量，在內參式民調方面，他和謝衣鳯在誤差範圍內，謝衣鳯有謝家話題提高曝光度，民調就上升，不過終歸還是需要機制產生人選，應該朝內參式民調，若謝家不同意謝衣鳯參選，她可參加黨中央初選。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，民進黨已提名立法委員陳素月參選下屆縣長，提早就戰鬥位置作好準備，無論對方陣營推出誰，民進黨和陳素月都會戰戰兢兢。紮紮實實經營基層，規畫縣政藍圖在適當時機對外說明，爭取民意支持以迎戰對手。

彰化縣政府工商策進協會總幹事洪榮章持續爭取民眾支持參選下屆縣長。圖／洪榮章提供