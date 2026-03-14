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下屆彰化縣長人選藍營難產 民進黨：已提前就戰鬥位置
下屆彰化縣長選舉，民進黨提名立法委員陳素月出馬，國民黨還在等立委謝衣鳯的家庭溝通。今天謝衣鳯面對記者提問若家人不支持，有經費參選嗎？她回答，經費不是問題。國民黨有意參選縣長的洪榮章重申尊重黨中央決定，柯呈枋相信有機制產生人選代表國民黨參選。
2026九合一選舉
國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時，黨中央和謝家保持聯繫，目前仍在積極溝通中，但也差不多必須定案了，希望是3月底明朗化。謝衣鳯今參加芳苑鄉3座新橋完工謝土暨通橋典禮，回應記者提問若家人不支持，有經費參選嗎？她回答，經費不是問題。記者再追問，確定能得到家人改為支持參選縣長嗎？她笑說「謝謝關心」即快步離去。
彰化縣政府工商策進協會總幹事洪榮章，已「重點式」連書，將向黨中央爭取提名；今表示現在不是個人主義時代，自始至終他強調以大局為重，黨中央以勝選為考量，選舉就是要贏，不是他個人想選就選，若黨中央要他承擔，他責無旁賃，如果另有考量他一定尊重。
彰化縣政府參議柯呈枋說，黨中央找他、洪榮章、謝衣鳯協商，言明黨內初選或內參式民調作為產生人選的考量，在內參式民調方面，他和謝衣鳯在誤差範圍內，謝衣鳯有謝家話題提高曝光度，民調就上升，不過終歸還是需要機制產生人選，應該朝內參式民調，若謝家不同意謝衣鳯參選，她可參加黨中央初選。
民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，民進黨已提名立法委員陳素月參選下屆縣長，提早就戰鬥位置作好準備，無論對方陣營推出誰，民進黨和陳素月都會戰戰兢兢。紮紮實實經營基層，規畫縣政藍圖在適當時機對外說明，爭取民意支持以迎戰對手。
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