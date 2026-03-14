共提4願景 黃國昌：藍白合非權位交換 鄭麗文：政治非零和對抗

黃國昌表示，2016年前總統蔡英文在就職典禮上宣示「為年輕人打造一個更好的國家」，經過10年台灣卻淪為世界最低的生育率、世界最快的人口老化速度、房價飆漲與薪資凍漲，執政黨更將台灣社會撕裂得四分五裂，執政黨更頻頻創造對立、製造衝突。

黃國昌表示，民眾黨前主席柯文哲參選2024總統記者會上，曾宣示以聯合政府創造和諧社會，民眾黨是一個說到做到的政黨，即使媒體輿論充斥對兩黨合作的揣測與見縫插針，但是兩黨透過對話與溝通，找到common ground（共同基礎）。

鄭麗文則說，正視民生是台灣的政治應該是滿足人民需求、解決人民問題， 不該再放任虛無飄渺的意識形態治國，民生問題更該是今年選舉的核心議題。她強調，透過兩黨合作，讓台灣民主政治回到正軌，進入下一個里程碑。

黃國昌表示，安心照護升級關注「上有老、下有小」的三明治世代，目標透過制度優化與科技導入，減輕中間世代的重擔，比如擴大補貼長者、孕婦、幼兒疫苗施打、擴大敬老卡適用範圍、擴大彈性托育服務；全齡居住正義部分，黃國昌批評，賴總統新增13萬戶社宅政見跳票，因此提出「三宅一生」願景，包括大力蓋宅、可負擔住宅、高齡友善住宅，讓青年、長者住得起。

鄭麗文則說明捍衛環境永續、打造AI城市兩項願景，其中環境永續願景部分，停止破壞式能源轉型，落實光電、風電環評，將魚塭、農林地還給農漁民，並嚴格控管重要棲地不得開發，且零碳家園是努力方向，鼓勵低碳運具、減碳社區。

AI城市願景部分，鄭麗文強調地方政府將是企業的數位靠山，消弭地方產業的數位焦慮，並偕同在地學校打造人才留用圈強化產學合作，並借鏡新加坡AI卓越中心，學生直接進駐企業做專案、開發原型，中小企業可免費使用工作坊與資源，達到產官學界多贏局面。

國民黨、民眾黨上午舉行共同願景記者會，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）一同出席，鄭麗文表示兩黨提出共同願景，象徵著台灣民主政治邁向重大里程碑。記者葉信菉／攝影