「堅系」兩人落馬 超強母雞失效？她分析：王世堅是「公雞」

民進黨台北市議員初選民調揭曉，民進黨立委王世堅力挺的賴俊翰及呂瀅瀅落馬，外界質疑王世堅母雞光環失效，但國民黨台北市議員游淑慧今指出，王世堅本來就是公雞、不是母雞，雖自帶光芒、喜好度，但光芒和喜好度源自於個人特色、難以轉移。

游淑慧指出，母雞的特性是「護幼」，張開翅膀就能遮風避雨，把小雞帶成長；但公雞的特性是「領鳴」，大家看的是他的羽毛、聽的是他的嗓門，而不是他旁邊站兩隻小雞。

游淑慧也分析，一、魅力的高度個人化，政治上的「獨家專利」；王世堅的受歡迎，源自於他那種「恰吉式」的幽默、自虐式的守信，例如跳海、高空彈跳，以及敢於對黨內開砲的孤勇。這種魅力帶有強烈的戲劇張力與個人品牌，是選民對「王世堅」這個個體的特許認同。

他說，這種喜好很難透過同框、站台就轉移到新人身上。因為新人若模仿堅哥，會顯得畫虎不成反類犬；若不模仿，選民又找不到支持「堅系」的理由。

游淑慧說，第二，叫好不叫座的轉化困境，大家愛看堅哥送禮物、愛看他在議會咆哮，這叫「叫好」；但要把這份喜悅轉化為給堅系新人的選票，這叫「叫座」。堅哥是政治圈的「吸票黑洞」。像堅哥這種能量極強的政治人物，有時反而會吸乾周圍的鎂光燈。當他在台上妙語如珠時，選民和媒體的目光全在他身上，旁邊的新人往往淪為背景板。

游淑慧指出，第三，堅哥迷和初選民調對象的落差，堅哥深受年輕朋友喜歡；但守在市話旁邊、認真接起民調電話的人，多半是50歲以上的長輩，或者是政黨組織性強的鐵票部隊。當堅哥迷與會守電話的群體大不相同時，民調無法反應堅哥迷的支持度。

她說，空氣票就像一陣風，吹過來的時候很涼快，但你很難抓一把分給別人共享。所以，與其說王世堅的光環失效，不如說他的光環本來就是「單人座」。對新人來說，想靠堅哥「啼」一聲就天亮，可能還是得先學會自己怎麼拍翅膀。