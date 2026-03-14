李四川拋瓢蟲公車AI圖遭疑板橋車站造假 蘇巧慧這麼看

國民黨提名李四川參選新北市長，他昨表示要將新北創造成有色彩的城市，若是他當選「就等著看新北市專屬的瓢蟲巴士」，但AI製圖遭網友質疑照片中的板橋車站與真實車站不同。代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧表示，她很高興大家認同她說的進步的新北應是彩色的，至於 AI圖應是國民黨幕僚團隊不小心的失誤，其實也不用太苛責。

蘇巧慧說，不過從這件事情可以看出AI 其實是工具，要怎麼樣下指令，要怎麼重視細節，怎麼能夠讓成品能夠真正的符合心中所想，這就是「眉角」，未來她如果成為新北市首長，要做的就是能夠讓 AI 的技術進入到城市的治理，也能夠讓百工百業藉著 AI 來升級，不只中小企業還要推動到產業的進步，這才是想要看到更新更好的新北市。

媒體詢問，有外界評論認為瓢蟲公車沒那麼好看，蘇巧慧回應，每一種造型及顏色都有喜歡的人，她覺得其實能夠有更多不同的多元的色彩是最好的，只要能夠願意讓新北市更好，都歡迎提出各種不同的想法。