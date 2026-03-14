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民調與川伯勢均力敵 蘇巧慧：代表我正走在正確的道路上

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧今表示，現在民調與李四川勢均力敵代表自己與團隊正走在正確的道路上。記者林媛玲／攝影
代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧今表示，現在民調與李四川勢均力敵代表自己與團隊正走在正確的道路上。記者林媛玲／攝影

2026年新北市長選戰，美麗島電子報民調顯示，若「藍白合」共推李四川選市長與民進黨蘇巧慧競爭，結果李四川與蘇巧慧民調差距僅1％，此舉引發議論，國民黨內部也表示是種警惕。今天蘇巧慧到樹林區出席活動表示，「這代表我正走在正確的道路及方向上」。

2026九合一選舉

今媒體詢問，現在台北市長蔣萬安跟侯友宜都說對李四川很有信心，外界分析認為是因黨主席鄭麗文來拖累李四川。蘇巧慧表示，當一個城市首長，就是要不分黨派照顧所有的市民，市民也是看誰有新的觀念、新的願景，能夠給新北市帶來新的局面。

蘇巧慧說，這 500天以來，她與團隊不但勤走地方握遍每一雙手，同時也提出政見和願景，經過 500 天，民調從過去差20%多一直到現在已是勢均力敵，這代表的是他們走在正確的道路及正確的方向上。

蘇巧慧說強調，非常感謝她最強而有力的新北隊，包括今天出席的市議員廖宜琨及卓冠廷團隊等，當然地方鄉親尤其是栽培她長大的樹林里長們，都給她滿滿的鼓勵，她會帶著這份熱情和拼勁，繼續往前衝。

代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧(圖左)今表示，現在民調與李四川勢均力敵代表自己與團隊正走在正確的道路上。記者林媛玲／攝影
代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧(圖左)今表示，現在民調與李四川勢均力敵代表自己與團隊正走在正確的道路上。記者林媛玲／攝影

代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧(圖中)今表示，現在民調與李四川勢均力敵代表自己與團隊正走在正確的道路上。記者林媛玲／攝影
代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧(圖中)今表示，現在民調與李四川勢均力敵代表自己與團隊正走在正確的道路上。記者林媛玲／攝影

鄭麗文 卓冠廷 蔣萬安

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