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拋不打負面選戰 李四川：我不會攻擊對手

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，上午在國民黨台北市大安區黨部旁的「升級商務暨會議中心」舉行，營隊總導師朱立倫（中），邀集台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（右二）、基隆市長謝國樑（右一），以及新北市長參選人李四川（右一）等人擔綱市長講座，揭開序幕討論台灣的「成功方程式」。記者黃義書／攝影
「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，上午在國民黨台北市大安區黨部旁的「升級商務暨會議中心」舉行，營隊總導師朱立倫（中），邀集台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（右二）、基隆市長謝國樑（右一），以及新北市長參選人李四川（右一）等人擔綱市長講座，揭開序幕討論台灣的「成功方程式」。記者黃義書／攝影

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」14日、15日共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊。台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川14日同台，分享治理經驗。談及今年選舉，蔣萬安說他跟李四川未來一定密切合作，雙北一起進步，讓基北北桃「Mega City」成形；李四川則拋出不打負面選戰的想法，表示他一定會提城市願景，不會攻擊對手。

2026九合一選舉

國民黨前主席朱立倫領銜舉辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，今邀蔣萬安、李四川和桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等與會，塑造「基北北桃大連線」的氛圍。

蔣萬安說，基北北桃已是共同生活圈，很多市政推動一定都要跨縣市，像是「生生喝鮮奶」也是跟新北密切合作；包括推動都更，也都是一樣。有時只隔一條河或一條橋，都希望能夠有一致的政策推出。

蔣萬安表示，包括教育、都更、文化、都市發展，尤其是交通，面對年底選戰，跨縣市合作，相互支援，這一定是必要的。他跟川伯一起打拚數年，培養非常好的默契，且對台北、新北未來的發展，也都有共同的看法。相信未來一定是更密切的合作，且合作非常順利，為雙北市民找到痛點，解決大家問題，兩座城市一起進步。讓基北北桃「Mega City」能夠正式成形，這是目標。

李四川說，他一直希望台灣選舉可否不要有負面的部分，他以前跟國民黨前主席朱立倫說，有沒有可能他的選舉是「參選不競選」，就是他去參加選舉，他做過的政績或是所有狀況，大概在所有的市民心中都已經有數。選舉時，他一定會提出城市願景，讓市民了解，如此就不必一定要有很大的造勢會、跑攤、花很多錢等，這是他的想法，但好像沒有他想的那麼簡單，還沒開始大概就已經打到祖宗八代全都搬出來。

李四川表示，他已經參選，還是會進到該有的參選活動裡。他的重點如同蔣萬安所說，會提出雙北最重要的政策，讓新北再精進、更好。他不會去攻擊對手。

負面 謝國樑 張善政

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