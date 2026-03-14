民進黨北台灣布局卡關 北市、桃園提名陷入觀望

距離2026地方選舉進入最後倒數階段，但民進黨在北台灣的縣市長提名布局浮現人選難產壓力。黨內人士透露，黨中央原本規畫透過具有中央歷練的政務官、不分區立委投入選戰，藉此提升整體選戰高度，同時避免地方派系過度競逐；然而在實際盤點人選後，卻出現「被點名者多、願意出戰者少」情況，使台北、桃園等縣市提名布局卡關。

藍營今透過「模擬方城市MegaCity」活動，集結了台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市長參選人李四川，北北基桃年底選戰陣容全到齊；反觀民進黨雖然喊出在農曆過年前完成縣市首長提名，但至今重中之重的台北市、桃園市由誰出戰，卻仍未定案。

黨內人士指出，台北市長人選被視為北部選戰的指標戰場。黨內與政壇近來多次點名行政院副院長鄭麗君代表民進黨出戰首都，不過鄭麗君本人對投入台北市長選戰的意願相當低，且目前仍將重心放在中央政策與行政工作，對地方選戰並未展現積極態度，使台北市的人選布局難以定案。

桃園市布局同樣出現類似情況。由於桃園人口持續成長，政治競爭格外激烈，黨內原本期待能有多位具知名度的人選投入戰局，實際情況卻不如預期，以多次被外界點名的王義川為例，王僅說，「目前看起來什麼可能都有」，同樣不願鬆口。

黨內人士坦言，在北台灣多個縣市出現「郎有情、妹無意」的提名氛圍下，黨中央持續重新盤點可能的人選，希望能找到既具知名度，又願意投入長期選戰的人選。由於地方選戰需要長時間的組織經營與基層互動，人選是否具備實際投入意願，成為提名評估的重要因素。

地方人士分析，距離2026選舉仍有時間，各縣市提名最終都不排除出現變化。在北台灣整體政治環境仍具高度競爭的情況下，民進黨如何在中央人選與地方經營之間找到平衡，推出具有整合能力與投入意願的候選人，將是黨中央接下來布局的重要考驗。