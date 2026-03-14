快訊

40歲女靠「在家隨手伸展」減10公斤 7個簡單動作躺著也能做

哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3月23日開賣

網路郵局轉定存限額下修 中華郵政宣布今起300萬降至100萬

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨北台灣布局卡關 北市、桃園提名陷入觀望

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

距離2026地方選舉進入最後倒數階段，但民進黨在北台灣的縣市長提名布局浮現人選難產壓力。黨內人士透露，黨中央原本規畫透過具有中央歷練的政務官、不分區立委投入選戰，藉此提升整體選戰高度，同時避免地方派系過度競逐；然而在實際盤點人選後，卻出現「被點名者多、願意出戰者少」情況，使台北、桃園等縣市提名布局卡關。

2026九合一選舉

藍營今透過「模擬方城市MegaCity」活動，集結了台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市長參選人李四川，北北基桃年底選戰陣容全到齊；反觀民進黨雖然喊出在農曆過年前完成縣市首長提名，但至今重中之重的台北市、桃園市由誰出戰，卻仍未定案。

黨內人士指出，台北市長人選被視為北部選戰的指標戰場。黨內與政壇近來多次點名行政院副院長鄭麗君代表民進黨出戰首都，不過鄭麗君本人對投入台北市長選戰的意願相當低，且目前仍將重心放在中央政策與行政工作，對地方選戰並未展現積極態度，使台北市的人選布局難以定案。

桃園市布局同樣出現類似情況。由於桃園人口持續成長，政治競爭格外激烈，黨內原本期待能有多位具知名度的人選投入戰局，實際情況卻不如預期，以多次被外界點名的王義川為例，王僅說，「目前看起來什麼可能都有」，同樣不願鬆口。

黨內人士坦言，在北台灣多個縣市出現「郎有情、妹無意」的提名氛圍下，黨中央持續重新盤點可能的人選，希望能找到既具知名度，又願意投入長期選戰的人選。由於地方選戰需要長時間的組織經營與基層互動，人選是否具備實際投入意願，成為提名評估的重要因素。

地方人士分析，距離2026選舉仍有時間，各縣市提名最終都不排除出現變化。在北台灣整體政治環境仍具高度競爭的情況下，民進黨如何在中央人選與地方經營之間找到平衡，推出具有整合能力與投入意願的候選人，將是黨中央接下來布局的重要考驗。

蔣萬安 鄭麗君 民進黨

延伸閱讀

民進黨北市議員初選落幕 牽動派系版圖

綠桃園市長人選未決...新人各自找母雞 現任跨區拚串聯

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

鄭麗君選北市長 只剩說服先生

相關新聞

喊新北藍白合 趙少康：當初合了 柯文哲可能也不會被關那麼久

美麗島電子報最新民調顯示，如果新北市長選舉「三腳督」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧小勝李四川。對此，中廣前董事長趙少康上午受訪指出，藍白必須要團結，就像當時總統選舉，回想這一段就覺得滿可惜的，藍白合的話柯文哲可能也不會被關那麼久。

民眾黨密訓嘉市競總幹部 尋找「學姊」發言人社群戰將

民進黨提名立委王美惠參選嘉義市長，面對強勁對手，國民黨推出醫師翁壽良，主席鄭麗文年初表態藍白將協調，盼嘉義成整合示範區。民眾黨前立委張啓楷表態參選，主張以電話民調共推候選人，民眾黨主席柯文哲今現身海選培訓，盼找到如同「學姐」黃瀞瑩的新一代發言人。

綠內參民調基隆市長藍綠拉近差不到10%？謝國樑、童子瑋都回應了

依鏡周刊報導，基隆市長選舉綠營流出最新內參民調顯示，民進黨參選人議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑差距拉近到10%以內，謝國樑支持度39.3%、童子瑋33.1%，與過年前相差的15%，藍綠差距明顯縮小，童已急起直追快要五五波了。謝、童兩人今天都出面回應。

民調與川伯勢均力敵 蘇巧慧：代表我正走在正確的道路上

2026年新北市長選戰，美麗島電子報民調顯示，若「藍白合」共推李四川選市長與民進黨蘇巧慧競爭，結果李四川與蘇巧慧民調差距僅1％，此舉引發議論，國民黨內部也表示是種警惕。今天蘇巧慧到樹林區出席活動表示，「這代表我正走在正確的道路及方向上」。

拋不打負面選戰 李四川：我不會攻擊對手

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」14日、15日共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊。台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川14日同台，分享治理經驗。談及今年選舉，蔣萬安說他跟李四川未來一定密切合作，雙北一起進步，讓基北北桃「Mega City」成形；李四川則拋出不打負面選戰的想法，表示他一定會提城市願景，不會攻擊對手。

民進黨北台灣布局卡關 北市、桃園提名陷入觀望

距離2026地方選舉進入最後倒數階段，但民進黨在北台灣的縣市長提名布局浮現人選難產壓力。黨內人士透露，黨中央原本規畫透過具有中央歷練的政務官、不分區立委投入選戰，藉此提升整體選戰高度，同時避免地方派系過度競逐；然而在實際盤點人選後，卻出現「被點名者多、願意出戰者少」情況，使台北、桃園等縣市提名布局卡關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。