民眾黨密訓嘉市競總幹部 尋找「學姊」發言人社群戰將

民進黨提名立委王美惠參選嘉義市長，面對強勁對手，國民黨推出醫師翁壽良，主席鄭麗文年初表態藍白將協調，盼嘉義成整合示範區。民眾黨前立委張啓楷表態參選，主張以電話民調共推候選人，民眾黨主席柯文哲今現身海選培訓，盼找到如同「學姐」黃瀞瑩的新一代發言人。

民眾黨嘉義市黨部今、明兩天針對已通過海選初選的29名學員，舉辦為期2天嘉義市長候選人張啓楷競選團隊幹部密訓，除原有團隊幹部，民眾黨前主席柯文哲也現身，與學員分享過去打贏台北市長選戰經驗，盼找出如同當年「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安等優秀社群高手。

張啓楷說，國民黨主席鄭麗文表態藍白合，他投入基層經營耕耘，爭取成為藍白共同支持的「最強候選人」，希望透過電話民調共推1名候選人，在3月底前完成民調，近日規畫系列活動，與民眾近距離互動，目前初選民調已進入倒數計時，他爭取成為兩黨唯一支持人選。

民眾黨嘉義黨部表示，前立委蔡璧如3月20日至23日晚上7時在嘉義市多處宮廟舉辦「嘉義起飛 幸福屬於你」廟口開講活動，以對談形式說明政見，張啓楷現場將介紹未來入主嘉義市府後，如何推動「智慧嘉義」城市發展藍圖，涵蓋產業升級、青年回流及城市翻新等政策方向。

此外，柯文哲今天下午將率領參加密訓29名學員至台灣燈會，觀摩主燈光沐－世界的阿里山與嘉義獨有主題燈區，了解如何以光影科技重新演繹在地故事，營造沉浸式視覺盛宴，為下階段籌辦大型選舉造勢活動做準備，預計在歡喜拱門處拍照，但不接受媒體聯訪。