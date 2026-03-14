跟李四川共推雙北進步 蔣萬安：培養出光一個眼神就有默契

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」14日、15日共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，特邀請新北市長參選人李四川出席分享治理經驗。台北市長蔣萬安同樣受邀，會前受訪時說他跟李四川培養出「一個眼神就有默契」。

「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊今邀請李四川與會，由國民黨前主席朱立倫擔任總導師，邀請李四川、蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等與會分享治理經驗。今為李四川辭職後第一個公開活動，也是李四川辭職後，第一次再與蔣萬安公開見面。

蔣萬安受訪說，「我跟川伯一起打拚快四年，培養出一個眼神就有默契」，且對這兩座城市未來發展有共同的想法，接下來一定會持續密切的合作、並肩作戰。推動這兩座城市的進步，非常期待。

李四川昨提出「瓢蟲公車」政見。蔣萬安說，任何有創意的政策能夠引起大家討論，都是好事。