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朱立倫領軍「模擬方城市」營隊 北北基桃市長分享城市治理

攝影中心／ 記者黃義書 /台北報導
「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊上午舉行，營隊總導師朱立倫（中），邀集台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（右二）、基隆市長謝國樑（右一），以及新北市長參選人李四川（右一）等人擔綱市長講座，揭開序幕討論台灣的「成功方程式」。記者黃義書／攝影
「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊上午舉行，營隊總導師朱立倫（中），邀集台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（右二）、基隆市長謝國樑（右一），以及新北市長參選人李四川（右一）等人擔綱市長講座，揭開序幕討論台灣的「成功方程式」。記者黃義書／攝影

由桃園市日新協會、風向株式會社主辦的「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，聯合邀請國民黨前主席朱立倫擔任總導師，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市長參選人李四川擔任市長講座嘉賓。上午在國民黨台北市大安區黨部旁的「升級商務暨會議中心」舉行。

始業式朱立倫致詞後，由市長蔣萬安、張善政、謝國樑及李四川等展開「市長講堂」，分享城巿治理的經驗，也公開北北基桃市長的城市治理願景。

朱立倫今天出席始業式致詞表示，依聯合國與OECD對「Mega city」的定義，人口達1000萬以上的大型都會區即可列入。北台灣的大台北都會區即屬於全球39個Mega city之一，涵蓋 台北市、新北市、桃園市 及 基隆市。他指出，雖然官方人口約925萬，但若計入實際生活與通勤人口，已超過1000萬，是台灣最大的都會區。

朱立倫表示，北北基桃不僅人口規模龐大，整體工商產值更占全台約5至6成。無論從人口規模、經濟戰略到整體發展潛力來看，這個Megacity都在台灣發展中扮演關鍵角色。他說，若四位市長能同心協力，不只是針對是否同步放颱風假等行政協調，更重要的是推動整體城市發展，為台灣創造更好的未來，也回應年輕世代對城市發展的期待。

「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊上午舉行，營隊總導師朱立倫（左後），邀集台北市長蔣萬安（左前）、桃園市長張善政（右前）、基隆市長謝國樑（右後），以及新北市長參選人李四川（右中）等人擔綱市長講座，揭開序幕討論台灣的「成功方程式」。記者黃義書／攝影
「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊上午舉行，營隊總導師朱立倫（左後），邀集台北市長蔣萬安（左前）、桃園市長張善政（右前）、基隆市長謝國樑（右後），以及新北市長參選人李四川（右中）等人擔綱市長講座，揭開序幕討論台灣的「成功方程式」。記者黃義書／攝影

「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊總導師朱立倫（右一），邀集桃園市長張善政（左）、基隆市長謝國樑（中）等人分享城市治理。記者黃義書／攝影
「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊總導師朱立倫（右一），邀集桃園市長張善政（左）、基隆市長謝國樑（中）等人分享城市治理。記者黃義書／攝影

聯合國 謝國樑 李四川 蔣萬安 朱立倫

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