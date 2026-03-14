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藍營竹縣長初選…徐欣瑩、陳見賢齊拋敬老政見 提敬老愛心卡優化

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
藍委徐欣瑩昨在新埔鎮、湖口鄉地區舉辦問政說明會，提出敬老愛心卡從現行500點提升從1000點，不只可以做為交通費用，也開放生活性消費支出，讓長者生活更尊嚴、便利。 圖／徐欣瑩提供
藍委徐欣瑩昨在新埔鎮、湖口鄉地區舉辦問政說明會，提出敬老愛心卡從現行500點提升從1000點，不只可以做為交通費用，也開放生活性消費支出，讓長者生活更尊嚴、便利。 圖／徐欣瑩提供

國民黨新竹縣長初選戰鼓頻催，有意角逐下屆新竹縣長選舉的藍委參選人徐欣瑩昨在新埔鎮、湖口鄉地區舉辦問政說明會，兩場皆吸引數百位鄉親前來聆聽，現場凍蒜聲不斷，就是要在初選最後階段給徐欣瑩加油打氣。為照顧長者、分攤年輕人壓力，徐欣瑩提出敬老愛心卡從現行500點提升從1000點，不只可以做為交通費用，也開放生活性消費支出，讓長者生活更尊嚴、便利。

2026九合一選舉

徐欣瑩日前提出「雙AI政策」，用科技的腦及有愛的心，打造AI智慧政府以及長壽又健康的「長健之鄉」。為更全面照顧長者，她昨拋出敬老愛心卡從500元加碼提高到1000元，並且開放可作生活性消費支出，讓長者除了搭車，也能實實在在受惠。另外，針對所得稅20%以下的65歲以上長者，徐也提出全面提供「健保費自付額補助」，減輕每個家庭的負擔，讓長者生活更有尊嚴。

針對交通問題，徐欣瑩提出建置「AI 全動態智慧交通流控系統」，透過即時監測車流量及大數據分析，可自動調整交通號誌秒數，降低塞車時間；另外將建構智慧公車路網，整合台鐵、高鐵、捷運與 YouBike，讓學生、通勤族和老人家，出門不再苦苦等候，把省下來時間留給自己和家庭。

面對民調及黨員投票已剩最後兩周，徐欣瑩也對支持者說「真正的敵人不在黨內，而是民進黨和賴政府」。她也希望鄉親們靜下來思考，到底國民黨哪一位候選人才能為新竹縣守護藍天，誰才是最能夠抵擋賴政府可能的司法迫害和打壓，哪一位才是真正清白、正派且最強的候選人，這些絕對只有徐欣瑩做得到。

另外，與徐欣瑩競爭黨內初選的新竹縣副縣長陳見賢也推出「樂齡安居」政見，全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數，並且擴大至農會使用。

陳見賢指出，未來將推動多項具體措施，打造更完善的長照政見。包含推動智慧科技輔具補助，提供長輩租賃或購置智慧輔具，像是跌倒偵測設備、穿戴式健康監測裝置等，以科技守護長者安全。對於全口假牙補助也規劃提高至7萬元，協助長者改善口腔健康，提升飲食與生活品質。

陳見賢說，許多民眾反映希望敬老愛心卡的使用方式更彈性。對此，他提出敬老愛心卡額度評估提升至每月800點外，也規畫進一步擴大使用彈性，例如每月可有300點可以至農會消費及長照接送專車等服務，讓長者在日常生活、就醫與交通上都更加便利，減輕家庭照顧負擔。

新竹縣副縣長陳見賢也推出「樂齡安居」政見，全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數，並且擴大至農會使用。 圖／陳見賢提供
新竹縣副縣長陳見賢也推出「樂齡安居」政見，全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數，並且擴大至農會使用。 圖／陳見賢提供

徐欣瑩 陳見賢

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