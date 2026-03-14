讚李四川是人才 張善政：基北北桃連線能媲美紐約、巴黎

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」於14日、15日共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，邀請新北市長參選人李四川、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等分享治理經驗。張善政表示，他跟李四川是舊識，做事紮實，過去「基北北桃」一直強調「Mega City」，台灣唯有基北北桃結合在一起，最有機會跟紐約、巴黎媲美。

「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，邀請國民黨前主席朱立倫擔任總導師以及立法院長韓國瑜擔任講師，李四川、蔣萬安、張善政、謝國樑等受邀分享治理經驗。

張善政受訪說，他跟李四川是舊識，他於行政院任職時，李四川擔任行政院秘書長，李四川做事情非常紮實。他在行政院時覺得李是非常棒的人才，擔任幕僚非常好。李四川擔任縣市首長非常合適。

張善政說，他跟李四川背景都是理工，在過去幾年基北北桃一直強調「Mega City」。台灣唯有基北北桃結合在一起，生活圈最有機會在國際上，跟紐約、巴黎等大城市媲美。過去幾年基北北桃合作得非常好，非常期待李四川今年當選後，會持續基北北桃的合作動能，繼續把「Mega City」的觀念跟基北北桃共同生活圈、Mega City讓國際看見。

張善政說，朱立倫跟桃園的淵源非常深，他上次選舉為朱立倫徵召，相信在今年選舉，以朱立倫在桃園的淵源跟過去的政績，還是需要朱立倫繼續幫忙，幫忙加持。

謝國樑說，2022年朱立倫提名他來參選基隆市長。這幾年來，在市政上持續請教朱立倫，也十分感謝朱團隊在治理上分享很多實務經驗。現在以市政優先，但等選戰開跑，第一個就要邀請朱立倫來加持。他也說，2022年就是靠基北北桃連線取勝，2026年會持續下去。