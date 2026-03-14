串聯北北基桃衝李四川聲勢 朱立倫：我是新北老市長 有責任讓城市更好

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」14日、15日共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，邀請新北市長參選人李四川分享治理經驗，由國民黨前主席朱立倫擔任總導師。朱立倫受訪表示，李四川是未來帶領新北最優秀的市長，他在2026地方大選扮演的角色很簡單，他是新北市的老市長，有責任讓城市更好。

「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊邀請李四川與會，由朱立倫擔任總導師以及立法院長韓國瑜擔任講師，並匯聚台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等，頗有為甫獲國民黨徵召的李四川衝刺聲勢的意味。

朱立倫說，他本來的工作就是在學校教書，除了在學校教書以外，也希望多能夠參與青年營隊，培育優秀的年輕人。很多年輕人對城市治理是很有興趣，尤其是生活在自己的城市，都有一些想法。今天能夠來參加這樣的營隊，跟青年人分享過去在桃園、在新北的經驗，也可以聽聽其他市長對未來的想法，是有趣的事情。其實就是這麼單純，希望讓更多的台灣年輕人能夠關心自己的家鄉，關心自己的城市。

談及在2026地方大選扮演的角色，朱立倫說，他的角色最簡單，他是新北市的老市長，他也是桃園市、前桃園縣的老縣長，他有16年、4屆在這邊服務的經驗，他有這個責任，希望城市能夠更好，希望未來的市長能夠帶給這個城市更多的願景。他的角色，就是希望大家市民能夠看見未來的市長想要做什麼，大家共同支持。

朱立倫說，在新北，當然毫無疑問，他最好的老同事李四川，李四川是未來帶領新北最優秀的市長。桃園在市長張善政的治理之下，都獲得大家的肯定，能夠持續地帶領他的家鄉桃園更好。

至於李四川本人，李四川一抵現場，被問及首項政見「瓢蟲公車」，他說快樂一下，用AI組成的。關於對手、綠委蘇巧慧民調出現上升，他說民調都會虛心參考。