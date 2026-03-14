竹市議員選情 劉康彥交棒 鄭宏輝回鍋

民進黨新竹市議員初選昨天領表登記截止，北區議員劉康彥不連任，由書記官出身的林士凱接棒，而參選竹市立委失利的前議員鄭宏輝也宣告捲土重來，再戰東區。新竹市黨部表示，後續將進行資格審查，超過提名人數將先協調，協調不成再辦初選。

綠營預計在竹市北區提名三席，除現任議員楊玲宜爭取連任，本屆北區市議員選舉得票超過七千票的議員劉康彥確定不再連任，改由卅三歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣，而黨員戴振博、曾國維也都表態爭取。

竹市東區是全市人口最多區域，議員席次最多，參選者也最多，綠營預計在此提名三席，目前有五人參戰，除了現任議員鄭美娟、劉彥伶與劉崇顯爭取連任，四連霸議員曾資程交棒予現任水源里長的兒子曾翰揚，曾經五連霸的前議員鄭宏輝昨天也完成領表登記。

民進黨新竹市議員兼黨部主委施乃如表示，竹市五區市議員參選領表登記作業已結束，後續將進行資格審查，若各區參與初選人數超過選區提名人數，會先啟動協調，若協調不成，將會辦理初選，期程預計會落在四月初。

國民黨方面，北區現任黃美慧、蕭志潔、吳旭豐三名議員都拚連任。東區本屆提名七席上四席，但落選者仍有相當實力，因此下一屆除了現任議員爭取連任，基層實力雄厚的陳清智與前里長張文興都將捲土重來。

民眾黨去年十月已提名北區現任議員李國璋、宋品瑩拚連任，外界評估應能輕騎過關。