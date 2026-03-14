民進黨北市議員初選落幕 牽動派系版圖

民進黨北市議員初選昨落幕，英系仍為最大贏家，將有七人投入今年議員選舉，新潮流居次也有六人。不過，立委王世堅輔選的英系賴俊翰、呂瀅瀅等人都落敗，年底選舉將決定英系是否維持在北市大本營的地位，牽動派系版圖。

民進黨在北市第一、二選區沒初選，其他選區初選結果揭曉後，英系推九人上七人，新潮流推出六人全上、湧言會推五人上四人，其他派系還有綠色友誼連線兩人、蘇系一人，無派系三人。

這次新人達八人，但英系立委王世堅替大安文山的陳聖文、中山大同的賴俊翰及松山信義的呂瀅瀅站台，還自稱「堅系」，最終僅陳聖文過初選，也讓外界觀望王世堅「母雞效應」是否鬆動？

綠營人士認為，王世堅現階段仍是最強母雞，但初選結果，對王在黨內氣勢確實重傷，他部分發言不見得支持者喜歡，要思考修補與支持者關係，尤其呂瀅瀅在初選前一周到當周，備受黑函攻擊，也可能有心人士在背後操作。

資深黨員指出，目前各派系人選已經確定，但年底選舉鹿死誰手還不知道，與大環境對民進黨好壞有關。民進黨在北市提名數較為保守，當選機率會有九成以上，可是中山大同區恐有變數，原因是遭黨停權的陳怡君可能脫黨參選。

黨內公職表示，初選是各派系競爭，之後是要與國民黨、民眾黨競爭席次，目標民進黨全壘打，不是派系全壘打，且對派系而言，看的是全國而非北市，例如新潮流有沒有可能再加碼進攻新北、桃園。