聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨北市議員初選落幕 牽動派系版圖

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱邱書昱／台北報導

民進黨北市議員初選昨落幕，英系仍為最大贏家，將有七人投入今年議員選舉，新潮流居次也有六人。不過，立委王世堅輔選的英系賴俊翰、呂瀅瀅等人都落敗，年底選舉將決定英系是否維持在北市大本營的地位，牽動派系版圖。

2026九合一選舉

民進黨在北市第一、二選區沒初選，其他選區初選結果揭曉後，英系推九人上七人，新潮流推出六人全上、湧言會推五人上四人，其他派系還有綠色友誼連線兩人、蘇系一人，無派系三人。

這次新人達八人，但英系立委王世堅替大安文山的陳聖文、中山大同的賴俊翰及松山信義的呂瀅瀅站台，還自稱「堅系」，最終僅陳聖文過初選，也讓外界觀望王世堅「母雞效應」是否鬆動？

綠營人士認為，王世堅現階段仍是最強母雞，但初選結果，對王在黨內氣勢確實重傷，他部分發言不見得支持者喜歡，要思考修補與支持者關係，尤其呂瀅瀅在初選前一周到當周，備受黑函攻擊，也可能有心人士在背後操作。

資深黨員指出，目前各派系人選已經確定，但年底選舉鹿死誰手還不知道，與大環境對民進黨好壞有關。民進黨在北市提名數較為保守，當選機率會有九成以上，可是中山大同區恐有變數，原因是遭黨停權的陳怡君可能脫黨參選。

黨內公職表示，初選是各派系競爭，之後是要與國民黨、民眾黨競爭席次，目標民進黨全壘打，不是派系全壘打，且對派系而言，看的是全國而非北市，例如新潮流有沒有可能再加碼進攻新北、桃園。

初選 陳怡君 新潮流

延伸閱讀

綠營陳怡君被停權仍不放棄 將成中山大同議員選舉變數

綠桃園市長人選未決...新人各自找母雞 現任跨區拚串聯

雙北市議員藍綠初選激戰 老將新人膠著

創下先例…藍北市議員初選 兩選區不保障現任

相關新聞

喊新北藍白合 趙少康：當初合了 柯文哲可能也不會被關那麼久

美麗島電子報最新民調顯示，如果新北市長選舉「三腳督」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧小勝李四川。對此，中廣前董事長趙少康上午受訪指出，藍白必須要團結，就像當時總統選舉，回想這一段就覺得滿可惜的，藍白合的話柯文哲可能也不會被關那麼久。

綠內參民調基隆市長藍綠拉近差不到10%？謝國樑、童子瑋都回應了

依鏡周刊報導，基隆市長選舉綠營流出最新內參民調顯示，民進黨參選人議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑差距拉近到10%以內，謝國樑支持度39.3%、童子瑋33.1%，與過年前相差的15%，藍綠差距明顯縮小，童已急起直追快要五五波了。謝、童兩人今天都出面回應。

民進黨北市議員初選落幕 牽動派系版圖

民進黨北市議員初選昨落幕，英系仍為最大贏家，將有七人投入今年議員選舉，新潮流居次也有六人。不過，立委王世堅輔選的英系賴俊翰、呂瀅瀅等人都落敗，年底選舉將決定英系是否維持在北市大本營的地位，牽動派系版圖。

民進黨布局雲林鄉鎮市長提名 10鄉鎮還在找人

民進黨雲林縣黨部今晚公布第一波鄉鎮市長提名名單，共計9人，其中4人爭取連任，縣黨部指出，除麥寮鄉傾向支持現任鄉長許忠富挑戰連任，餘10鄉鎮持續協調及徵詢。

民進黨台南議員初選將提名32席 里長登記63人

2026地方公職選舉，民進黨台南市議員初選已完成議員電話民調，通過初選者將正式獲得提名，議員提名32人，相較於其他政黨作業進度，民進黨步調快馬加鞭，提前底定人選備戰。里長登記完成共63位，部分選區同時有兩人以上登記。下周將提前舉行執委會審查提名資格。

楊寶楨宣布離開新竹市府 江和樹建議：徵召當刺「搶羅廷瑋選票」

民眾黨前發言人、新竹市府發言人楊寶楨今在臉書宣布，將在3月16日從新竹市府離職，返鄉回到台中服務。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，已向黨中央建議，徵召楊寶楨投入台中第6選區中的東南區當美女刺客，吸納該區現任立委羅廷瑋的年輕選票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。