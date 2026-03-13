聽新聞
民進黨布局雲林鄉鎮市長提名 10鄉鎮還在找人
民進黨雲林縣黨部今晚公布第一波鄉鎮市長提名名單，共計9人，其中4人爭取連任，縣黨部指出，除麥寮鄉傾向支持現任鄉長許忠富挑戰連任，餘10鄉鎮持續協調及徵詢。
2026九合一選舉
雲林縣黨部今晚公布第一波鄉鎮市長提名名單，包括斗六市尹令瑛、林內鄉張維崢、莿桐鄉廖秋蓉（現任）、古坑鄉林慧如（現任）、西螺鎮廖秋萍（現任）、二崙鄉楊創民、元長鄉陳中一、東勢鄉張健福（現任）、大埤鄉陳世彬。
縣黨部表示，感謝黨內許多優秀人才願意承擔責任，目前有1人以上登記的水林鄉及褒忠鄉還在協調，其他10鄉鎮持續徵詢優秀人才，與黨提名雲林縣長參選人劉建國一起打拚。
