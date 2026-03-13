快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
民進黨雲林縣黨部公布首波鄉鎮市長提名，由林慧如（左起）、廖秋蓉、張維崢、尹令瑛，參選古坑、莿桐、林內鄉長及斗六市長。圖／本報資料照

民進黨雲林縣黨部今晚公布第一波鄉鎮市長提名名單，共計9人，其中4人爭取連任，縣黨部指出，除麥寮鄉傾向支持現任鄉長許忠富挑戰連任，餘10鄉鎮持續協調及徵詢。

2026九合一選舉

雲林縣黨部今晚公布第一波鄉鎮市長提名名單，包括斗六市尹令瑛、林內鄉張維崢、莿桐鄉廖秋蓉（現任）、古坑鄉林慧如（現任）、西螺鎮廖秋萍（現任）、二崙鄉楊創民、元長鄉陳中一、東勢鄉張健福（現任）、大埤鄉陳世彬。

縣黨部表示，感謝黨內許多優秀人才願意承擔責任，目前有1人以上登記的水林鄉及褒忠鄉還在協調，其他10鄉鎮持續徵詢優秀人才，與黨提名雲林縣長參選人劉建國一起打拚。

民進黨 劉建國 許忠富 雲林

相關新聞

民進黨初選牽動派系版圖 北市英系最大贏家、新系緊追

民進黨北市議員初選民調今天落幕，英系仍為最大贏家，將有7人投入2026議員選舉，新潮流居次也有6人。不過，立委王世堅輔選的英系賴俊翰、呂瀅瀅都落敗，年底選舉將決定英系是否維持在北市大本營的地位，牽動派系版圖。

喊新北藍白合 趙少康：當初合了 柯文哲可能也不會被關那麼久

美麗島電子報最新民調顯示，如果新北市長選舉「三腳督」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧小勝李四川。對此，中廣前董事長趙少康上午受訪指出，藍白必須要團結，就像當時總統選舉，回想這一段就覺得滿可惜的，藍白合的話柯文哲可能也不會被關那麼久。

綠內參民調基隆市長藍綠拉近差不到10%？謝國樑、童子瑋都回應了

依鏡周刊報導，基隆市長選舉綠營流出最新內參民調顯示，民進黨參選人議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑差距拉近到10%以內，謝國樑支持度39.3%、童子瑋33.1%，與過年前相差的15%，藍綠差距明顯縮小，童已急起直追快要五五波了。謝、童兩人今天都出面回應。

民進黨布局雲林鄉鎮市長提名 10鄉鎮還在找人

民進黨雲林縣黨部今晚公布第一波鄉鎮市長提名名單，共計9人，其中4人爭取連任，縣黨部指出，除麥寮鄉傾向支持現任鄉長許忠富挑戰連任，餘10鄉鎮持續協調及徵詢。

民進黨台南議員初選將提名32席 里長登記63人

2026地方公職選舉，民進黨台南市議員初選已完成議員電話民調，通過初選者將正式獲得提名，議員提名32人，相較於其他政黨作業進度，民進黨步調快馬加鞭，提前底定人選備戰。里長登記完成共63位，部分選區同時有兩人以上登記。下周將提前舉行執委會審查提名資格。

楊寶楨宣布離開新竹市府 江和樹建議：徵召當刺「搶羅廷瑋選票」

民眾黨前發言人、新竹市府發言人楊寶楨今在臉書宣布，將在3月16日從新竹市府離職，返鄉回到台中服務。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，已向黨中央建議，徵召楊寶楨投入台中第6選區中的東南區當美女刺客，吸納該區現任立委羅廷瑋的年輕選票。

