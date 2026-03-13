民進黨布局雲林鄉鎮市長提名 10鄉鎮還在找人

民進黨北市議員初選民調今天落幕，英系仍為最大贏家，將有7人投入2026議員選舉，新潮流居次也有6人。不過，立委王世堅輔選的英系賴俊翰、呂瀅瀅都落敗，年底選舉將決定英系是否維持在北市大本營的地位，牽動派系版圖。

2026-03-13 16:56