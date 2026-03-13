民進黨台南議員初選將提名32席 里長登記63人

2026地方公職選舉，民進黨台南市議員初選已完成議員電話民調，通過初選者將正式獲得提名，議員提名32人，相較於其他政黨作業進度，民進黨步調快馬加鞭，提前底定人選備戰。里長登記完成共63位，部分選區同時有兩人以上登記。下周將提前舉行執委會審查提名資格。

市黨部主委郭國文感謝所有參與議員初選的同志，在電話民調中通過市民朋友的肯定，獲得一定的支持度，將代表本黨披掛上陣，本次里長提名登記不乏現任、資深里長，又有青年、新人輩出，執委會下週將進行資格審查。

針對部分里長選區登記超額現象，郭國文說明，各項提名形式尚待開會決定，良性競爭凸顯民主ＤＮＡ，「好，可以再更好」。

台南市議員提名，第一選區（大新營區）提名三席，李宗翰、王宣貿、沈家鳳；第二選區（大北門區）提名三席，蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡；第三選區（曾文區）提名二席，陳秋宏、吳通龍；第四選區（山區）提名一席，賴懋慶。

第五選區（南科區）提名四席，陳碧玉、林志展、余柷青、李偉智；第六選區（安南區）提名三席，郭品辰、蔡麗青、唐儀靜；第七選區（永康區）提名三席，陳秋萍、黃肇輝、朱正軒；第八選區（北區、中西區）提名四席，沈震南、林建南、邱莉莉、周嘉韋；第九選區（安平區、南區）提名四席，呂維胤、林依婷、李啓維、周麗津；第十選區（東區）提名二席，蔡筱薇、陳金鐘；第十一選區(南關線區)提名三席，陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣。

里長登記者有，安南區部分，大安里陳瑞賀、淵東里黃旺根、安東里吳佳芳、溪墘里蕭旭峰、海佃里陳輝勝、海佃里郭怡君、塩田里朱小蓮、塩田里謝博勳、理想里鄭順、國安里陳蓓楨；中西區部分，赤崁里陳永菁、赤崁里張耕華、兌悅里曾雅志、小西門里曾俊仁、小西門里陳俊江、淺草里陳建國。

北區部分，大興里黃文宗、大豐里余禮南、賢北里黃富得、長興里李茂得、小北里謝水泉、文成里蘇來椿、文元里吳春美、成功里鄭景元、正覺里吳銅吉、開元里邱美華、重興里趙品絜、元美里侯喬蓁；安平區部分，華平里李文江、平通里李秀珀、王城里黃景星、王城里陳虹宜；南區部分，建南里江勝雄、府南里尤俊銘、府南里陳進興、鹽埕里柯進義、新興里邱志初、明亮里蘇三柱、郡南里王全益、新昌里王喬治、南華里辜福恩。

永康區部分，甲頂里吳和祥、大灣里鄭文義、塩興里鄭進在、塩行里劉天福、六合里李信輝、埔園里柯景維、北灣里方富詳、網寮里魏銘城、北興里鄭文生、大橋里李建志、五王里陳志宏、崑山里李忠信；東區部分，和平里洪榮俊、大福里陳錦秀、復興里陳郭玉指；仁德區部分，仁德里林家正、二行里林子傑；關廟區部分，五甲里盧振良；新營區部分，民榮里黃新義；東山區部分，東原里曾婓雀；七股區部分，義合里黃文乾；麻豆區部分，大埕里陳焜儔。