民進黨初選牽動派系版圖 北市英系最大贏家、新系緊追

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北報導
民進黨北市議員初選民調今天落幕，英系仍為最大贏家，共上7人，但推出3名新人只上1人，其中「堅系」2人賴俊翰（右一）、呂瀅瀅（左三）都落馬。本報資料照片
民進黨北市議員初選民調今天落幕，英系仍為最大贏家，共上7人，但推出3名新人只上1人，其中「堅系」2人賴俊翰（右一）、呂瀅瀅（左三）都落馬。本報資料照片

民進黨北市議員初選民調今天落幕，英系仍為最大贏家，將有7人投入2026議員選舉，新潮流居次也有6人。不過，立委王世堅輔選的英系賴俊翰、呂瀅瀅都落敗，年底選舉將決定英系是否維持在北市大本營的地位，牽動派系版圖。

2026九合一選舉

民進黨在北市第一、二選區沒初選，其他選區初選結果揭曉後，英系推9人上7人、新潮流推出6人全上、湧言會推5人上4人。

最新派系版圖是英系陳慈慧（一）、何孟樺（二）、王孝維（二）、洪健益（三）、張文潔（三）、劉耀仁（五）、新人陳聖文（六）；新潮流陳賢蔚（一）、新人陳又新（二）、許淑華（三）、林亮君（四）、新人馬郁雯（五）、簡舒培（六）。

湧言會林延鳳（一）、新人郭凡（三）、顏若芳（四）、接棒趙怡翔的新人劉品妡；正國會2名新人是林子揚（四）、張銘祐（五）；綠色友誼2人為鍾佩玲（一）、新人朱政騏（四）；蘇系1人是王閔生（六）；無派系3人為林世宗（一）、高嘉瑜（二）、洪婉臻（五）。

一名黨內公職表示，每個派系都希望各區都有一位代表議員為大家服務，也等於是服務自己派系的支持者。每區提名的名額有限，尤其「初選最為競爭，派系只是輔助的功能，最終輸贏結果仍視參選人的經歷、與地方連結、個人努力有關。」

他說，民進黨已經完成初選民調，大選參選名單也底定了，以民進黨的角度，一定希望全體當選。目前各派系人數是如此，要是有人大選沒過關，等於也無法為整個黨或派系服務，「大家還是要團結作戰，集體過關。」

其他綠營人士指出，初選是各派系競爭，初選後提名就是民進黨席次，而大選是民進黨與國民黨、民眾黨競爭席次，目標民進黨全壘打，不是派系全壘打，要在議會搶下最多席次。

不具名議員直言，對一個派系而言，看的是全國而非北市，全國總席次能否增加或在哪些原來沒有的地方去攻城掠地，才能看得出派系消長，例如新潮流有沒有可能進攻新北、桃園。

一名資深黨員指出，目前各派系人選已經確定，但年底選舉鹿死誰手還不知道，與大環境對民進黨好壞有關。他分析，民進黨此次提名數較為保守，當選機率會有90%以上，可是中山大同區恐有變數，因為遭黨停權的陳怡君有可能無黨參選。

該名黨員認為，大家都是同黨同志，雖有組織派系，只是彼此認同的領導者領導方向不同，一樣都是民進黨，沒有派系誰大誰小的問題，剛好是某個派系提名人數多，當選人數當然比較多。

