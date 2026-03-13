楊寶楨宣布離開新竹市府 江和樹建議：徵召當刺「搶羅廷瑋選票」

民眾黨前發言人、新竹市府發言人楊寶楨今在臉書宣布，將在3月16日從新竹市府離職，返鄉回到台中服務。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，已向黨中央建議，徵召楊寶楨投入台中第6選區中的東南區當美女刺客，吸納該區現任立委羅廷瑋的年輕選票。

江和樹表示，2023年楊寶楨擔任民眾黨發言人時，他就曾建議台中出身的楊寶楨回鄉參選立委，但當時楊寶楨沒意願。民眾黨這次在議員選區採取「N+1」策略，每區最多提名1席，但台中市有些選區的民眾黨選票雖多，卻沒有適當候選人可以代表參戰，非常可惜。

江和樹以台中市議員選舉東南區為例，此處原有5席，2022年選舉結果是國民黨3席、民進黨2席，第一高票的羅廷瑋2024年轉戰立委成功，加上整體人口流失，下屆應減少一個席次，國民黨採保守提名、民進黨參選人以地方服務起家，目前區內年輕人口成長，若楊寶楨願意當刺客，相信可有效吸納年輕票。

江和樹認為，民眾黨在台中目前已提名4席議員參選人，另有幾處選區可望於這一兩個月明朗。另一個對民眾黨有利、卻缺乏參選人的都會型選區是南屯區，楊寶楨若到南屯當刺客，將會對上無黨籍的現任美女議員吳佩芸。