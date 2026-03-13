「堅系」兩人落馬 王世堅超強母雞地位失效？

民進黨北市初選今天公布最後一區的松山信義，立委王世堅站台的呂瀅瀅落馬，這也是繼力挺的賴俊翰之外第二人。是否代表王世堅人氣受挫？地方人士認為，對於在黨內的氣勢確實是重傷，這也要思考如何修補黨內支持者的關係。

王世堅在初選期間，扮演母雞角色，紛紛替大安文山的陳聖文、中山大同的賴俊翰，以及松山信義的呂瀅瀅站台，最終僅陳聖文通過初選。

綠營地方人士認為，綜觀整體，這次對於王世堅在黨內氣勢多少有重傷。「王世堅之前曾幫高金素梅等發言，這些政治人物都不受民進黨支持者喜歡，這也得讓王要思考，如何修補黨內支持者的聲音。」

地方人士也說，不過大選的話，王世堅的人氣或許還有待觀察的空間。

至於松信選區部分，地方人士認為，主要是外部競合關係，尤其呂瀅瀅在初選前一周到當周，備受黑函攻擊，疑有心人士在背後操作，「尤其呂和郭凡在先前的民調，彼此差距不大，郭會勝選應該是在於加權。」因此如何整合地方，也是松信選區關鍵。