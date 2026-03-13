快訊

竹市高票議員劉康彥確定不連任 改由林士凱披掛上陣

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
本屆新竹市北區市議員選舉得票超過7000票的議員劉康彥確定不再連任，改由33歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣。圖／林士凱提供
本屆新竹市北區市議員選舉得票超過7000票的議員劉康彥確定不再連任，改由33歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣。圖／林士凱提供

本屆新竹市北區市議員選舉得票超過7000票的議員劉康彥確定不再連任，改由33歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣，林士凱完成民進黨黨內登記，他說，盼能爭取北區議員提名，延續劉康彥勤走基層的服務精神，以及論述條理分明、積極解決問題的問政風格。

在市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆、彰化縣議員楊子賢，以及前行政院副發言人謝子涵等黨內年輕世代陪同下，林士凱今早順利完成黨內領表與登記作業。

由於北區議員登記參選爆炸，若協調不成，民進黨預計4月初進行初選。對此，林士凱表示，過去三年的議員助理「特訓」，讓他對地方的建設與發展需求非常熟悉，不論教育、交通、排水防洪、闢建公園、大菜市環境提升、舊城商圈的轉型及升級等基礎建設，相信市民都有看見市議員劉康彥和他一起努力的身影。

林士凱說，他曾歷任桃園地方法院書記官、新竹市政府行政處採購人員與議員助理，從司法、行政再到地方立法機關，前後十年時間，具有紮實歷練與解決問題的行動力，為了追求家鄉新竹市，尤其是北區能夠持續進步，懇請市民給予他服務的機會。

市議員劉康彥則說，林士凱非常自律，高度專注在助理工作，不僅對陳情案件掌握細膩，也對市政運作相當熟悉，更經常善用法律專業，免費替許多民眾解決疑難雜症。

劉康彥表示，林士凱更勤於走進基層，在市場、宮廟、社區發展協會、巡守隊、同鄉會、宗親會、義警消民防、各大社團等等，一直站在第一線，瞭解民眾的需求和想法。

劉康彥強調，和林士凱共事三年期間，深刻感受到他的責任感與行動力。無論是民眾請託還是公共議題的推動，林士凱都能細心思考、努力實踐，是他唯一支持與推薦的議員人選。

謝子涵表示，新竹是一個變化快速的城市，需要有極戰力的人投入公共服務，林士凱就是「最有經驗的新人」。

謝子涵說，林士凱長期關注新竹的交通、教育及環境議題，並透過實體和網路跟市民討論出更好的做法，解決大家遇到的問題。

謝子涵表示，無論是年輕人的心聲、年輕爸媽、長輩的困境，林士凱都認真傾聽，他是最有經驗的新人，希望新竹市民尤其是北區鄉親「唯一支持」林士凱。

相關新聞

楊寶楨宣布離開新竹市府 返鄉台中有望挑戰議員

民眾黨前發言人、新竹市府發言人楊寶楨今在臉書宣布，將在3月16日從新竹市府離職，返鄉回到台中服務。知情人士透露，將披民眾黨戰袍，挑戰台中市第11選區市議員。

「堅系」兩人落馬 王世堅超強母雞地位失效？

民進黨北市初選今天公布最後一區的松山信義，立委王世堅站台的呂瀅瀅落馬，這也是繼力挺的賴俊翰之外第二人。是否代表王世堅人氣受挫？地方人士認為，對於在黨內的氣勢確實是重傷，這也要思考如何修補黨內支持者的關係。

喊新北藍白合 趙少康：當初合了 柯文哲可能也不會被關那麼久

美麗島電子報最新民調顯示，如果新北市長選舉「三腳督」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧小勝李四川。對此，中廣前董事長趙少康上午受訪指出，藍白必須要團結，就像當時總統選舉，回想這一段就覺得滿可惜的，藍白合的話柯文哲可能也不會被關那麼久。

綠內參民調基隆市長藍綠拉近差不到10%？謝國樑、童子瑋都回應了

基隆市長選舉綠營流出最新內參民調顯示，民進黨參選人議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑差距拉近到10%以內，謝國樑支持度39.3%、童子瑋33.1%，與過年前相差的15%，藍綠差距明顯縮小，童已急起直追快要五五波了。謝、童兩人今天都出面回應。

楊寶楨宣布離開新竹市府 江和樹建議：徵召當刺「搶羅廷瑋選票」

民眾黨前發言人、新竹市府發言人楊寶楨今在臉書宣布，將在3月16日從新竹市府離職，返鄉回到台中服務。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，已向黨中央建議，徵召楊寶楨投入台中第6選區中的東南區當美女刺客，吸納該區現任立委羅廷瑋的年輕選票。

