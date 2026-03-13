逆風挺蕭敬嚴被洗版罵爆 趙少康：國民黨不能都是乖乖牌

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取參選新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員，卻被藍臉書粉專「政客爽」揭露批評徐巧芯、葉元之等藍委，遭轟「背骨仔」，陪他掃街拜票的中廣前董事長趙少康臉書也被洗版。對此，趙少康今受訪說，國民黨不能都是乖乖牌。

趙少康上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪指出，蕭敬嚴上次去參選貢寮、雙溪，那是國民黨沒有人要去的地方，所以他是一個戰將，他現在33歲，自己議員的時候是31歲。

他以自己為例，在國民黨的時候，也經常發表對黨中央不滿的批評言論，他第一個提議替蔣經國做民調，李登輝反對設置大陸事務專責機構，也是他堅持，才有陸委會、海基會，國民黨不能都是乖乖牌。許替國民黨講了10次的好話，只有一次批評，不能只記他這一次，評論要公平、要整體，一直追殺，覺得也不必。