快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

逆風挺蕭敬嚴被洗版罵爆 趙少康：國民黨不能都是乖乖牌

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
中廣前董事長趙少康上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪。記者楊正海／攝影
中廣前董事長趙少康上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪。記者楊正海／攝影

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取參選新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員，卻被藍臉書粉專「政客爽」揭露批評徐巧芯、葉元之等藍委，遭轟「背骨仔」，陪他掃街拜票的中廣前董事長趙少康臉書也被洗版。對此，趙少康今受訪說，國民黨不能都是乖乖牌。

2026九合一選舉

趙少康上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪指出，蕭敬嚴上次去參選貢寮、雙溪，那是國民黨沒有人要去的地方，所以他是一個戰將，他現在33歲，自己議員的時候是31歲。

他以自己為例，在國民黨的時候，也經常發表對黨中央不滿的批評言論，他第一個提議替蔣經國做民調，李登輝反對設置大陸事務專責機構，也是他堅持，才有陸委會、海基會，國民黨不能都是乖乖牌。許替國民黨講了10次的好話，只有一次批評，不能只記他這一次，評論要公平、要整體，一直追殺，覺得也不必。

蔣經國 陸委會 徐巧芯 蕭敬嚴 議員

延伸閱讀

徐巧芯槓蕭敬嚴指唯一不支持 傅崐萁：家和萬事興

陳其邁推謝震武選台北市長 蔣萬安認同：風範比民進黨好太多了

雙北市議員藍綠初選激戰 老將新人膠著

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

相關新聞

喊新北藍白合 趙少康：當初合了 柯文哲可能也不會被關那麼久

美麗島電子報最新民調顯示，如果新北市長選舉「三腳督」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧小勝李四川。對此，中廣前董事長趙少康上午受訪指出，藍白必須要團結，就像當時總統選舉，回想這一段就覺得滿可惜的，藍白合的話柯文哲可能也不會被關那麼久。

綠內參民調基隆市長藍綠拉近差不到10%？謝國樑、童子瑋都回應了

基隆市長選舉綠營流出最新內參民調顯示，民進黨參選人議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑差距拉近到10%以內，謝國樑支持度39.3%、童子瑋33.1%，與過年前相差的15%，藍綠差距明顯縮小，童已急起直追快要五五波了。謝、童兩人今天都出面回應。

民進黨松信初選出爐 郭凡出線 「堅系」再落馬

民進黨初選今天公布最後的松山信義選區民調結果。挑戰的連任的市議員許淑華、洪健益、張文潔順利通過初選，新人則是由湧言會的郭凡出線，初選期間立委王世堅力挺的呂瀅瀅則未過初選。

陳其邁推謝震武選台北市長 蔣萬安認同：風範比民進黨好太多了

民進黨由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，高雄市長陳其邁日前拋出奇兵，向黨中央建議找節目主持人、律師謝震武來選台北市長，顏值比蔣萬安更高。對此，蔣萬安上午受訪表示，特別欣賞謝震武的風範。

逆風挺蕭敬嚴被洗版罵爆 趙少康：國民黨不能都是乖乖牌

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取參選新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員，卻被藍臉書粉專「政客爽」揭露批評徐巧芯、葉元之等藍委，遭轟「背骨仔」，陪他掃街拜票的中廣前董事長趙少康臉書也被洗版。對此，趙少康今受訪說，國民黨不能都是乖乖牌。

徐巧芯槓蕭敬嚴指唯一不支持 傅崐萁：家和萬事興

國民黨前發言人蕭敬嚴登記參選國民黨新北市議員，國民黨立委徐巧芯日前直言唯一不支持，並指蕭在大罷免期間唱和「青鳥」、罷團，挺惡罷的人到底為什麼要掛國民黨選？蕭反批徐霸凌。國民黨立院黨團總召傅崐萁今說，大家在同一家庭，要彼此珍惜，不要在內部有任何傷害家庭的事情，家和萬事興。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。