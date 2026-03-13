國民黨前發言人蕭敬嚴登記參選國民黨新北市議員，國民黨立委徐巧芯日前直言唯一不支持，並指蕭在大罷免期間唱和「青鳥」、罷團，挺惡罷的人到底為什麼要掛國民黨選？蕭反批徐霸凌。國民黨立院黨團總召傅崐萁今說，大家在同一家庭，要彼此珍惜，不要在內部有任何傷害家庭的事情，家和萬事興。

徐巧芯日前表示，她看到國民黨有非常多優秀年輕人要出來參選，是好事，但唯一不支持的一位是蕭敬嚴。因為在大罷免階段，國民黨相當團結，唯一一位跟著惡罷唱和起舞，甚至挺罷免的只有蕭敬嚴。若蕭是以無黨籍或加入民進黨參選，她一點都沒有意見，但不解在這時刻蕭為何爭取國民黨籍參選？

蕭敬嚴昨則反駁徐巧芯，選舉本來就會有人支持也會有人不支持，但黨內初選才剛開始，黨內就出現這種抹黑的奧步、霸凌的手段出現，希望競爭者可以自重。國民黨立委廖先翔緩頰，「我相信敬嚴，對國民黨的這個心，是無庸置疑的」。

國民黨團是否有相關動作或決議？傅崐萁今說，一個家庭裡面，都有不同的兄弟姐妹、不同的聲音，5根手指頭伸出來也不見得一樣長。國民黨是個開放的政黨，在立法院黨團內部，大家都可以表達聲音。

傅崐萁表示，黨團並沒有做出任何決議。許多聲音就讓其自然地由相關的黨務主管機關處理，一切依照相關規定辦理。希望大家既然在同一個家庭，要彼此珍惜，不要在內部有任何傷害家庭的事情，家和萬事興。國民黨團討論情況非常和善，大家也有了一致諒解，這部分就交給相關管理部門處理，黨團不做任何決議。

徐巧芯說，絕對沒有抹黑或霸凌，所有事證都是蕭敬嚴自己在綠營政論節目上親口說的，沒有AI變臉。蕭9年來毫不間斷地攻擊藍營同志，甚至用台北市議員侯漢廷媽媽的話來罵侯漢廷。

徐巧芯說，現在是初選階段，她可以表達支持或不支持某位候選人。很多藍營民眾不看那些節目，不知道蕭敬嚴在裡面怎樣跟著「青鳥」挺大罷免，甚至參加宣傳罷免的節目，連王義川遞交給蕭民進黨入黨申請書都沒有拒絕。如果這麼不喜歡國民黨，連給民進黨入黨申請書都不拒絕，為什麼要爭取國民黨提名？