聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨松信初選出爐 郭凡出線 「堅系」再落馬
民進黨初選今天公布最後的松山信義選區民調結果。挑戰的連任的市議員許淑華、洪健益、張文潔順利通過初選，新人則是由湧言會的郭凡出線，初選期間立委王世堅力挺的呂瀅瀅則未過初選。
2026九合一選舉
台北市松信選區，民進黨共有4席空間，由於許家蓓議員離世，因此多出1席空間。
民進黨台北市黨部今天近11時30分公布松信區民調結果。許淑華拿下最高32.64％，洪健益則是25.29%，張文潔20.49%、郭凡14.75％、呂瀅瀅為0.68%。
許淑華也說，這次松山信義初選順利通過四位提名候選人，力拚年底大選四席全上，藍大於綠穩住四席，就是最重要任務，這次黨內一定要團結，聯合配票方式，讓北市民進黨席次增加，希望黨中央透過黨部趕緊整合，讓黨內初選結束後，趕緊擬定各選區選舉策略，提名議員候選人都全數當選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。