民進黨松信初選出爐 郭凡出線 「堅系」再落馬

美麗島電子報最新民調顯示，如果新北市長選舉「三腳督」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧小勝李四川。對此，中廣前董事長趙少康上午受訪指出，藍白必須要團結，就像當時總統選舉，回想這一段就覺得滿可惜的，藍白合的話柯文哲可能也不會被關那麼久。

2026-03-13 11:50