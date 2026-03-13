喊新北藍白合 趙少康：當初合了 柯文哲可能也不會被關那麼久

美麗島電子報最新民調顯示，如果新北市長選舉「三腳督」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧小勝李四川。對此，中廣前董事長趙少康上午受訪指出，藍白必須要團結，就像當時總統選舉，回想這一段就覺得滿可惜的，藍白合的話柯文哲可能也不會被關那麼久。

對於美麗島新北市三腳督的民調，趙少康上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪指出，差1%多，當然在誤差範圍之內，但是事實上，不會有3個人選這種場景，因為黃國昌親口跟他講說只會有一個人，到時候在一個公平的機制之下，產生唯一的候選人。

趙少康表示，黃國昌也表示說他們明天要提出共同的政見，他們也願意加入競選團隊，機制公平大概就是靠民調，等正式的民調出來，是大家同意的民調機構，然後誰獲得更多的民意支持，誰就代表參選，所以他認為不會絕對不會有3個人。

趙少康也表示，事實上藍白必須要團結，不團結就像當時總統的選舉，賴清德40%的票能當選，當時如果藍白合的話，超過50%就藍白的候選人當選，他覺得回想這一段，就覺得滿可惜的，如果這樣的話，柯文哲可能也不會被關關那麼久，柯文哲應該也滿後悔的。