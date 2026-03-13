綠內參民調基隆市長藍綠拉近差不到10%？謝國樑、童子瑋都回應了

基隆市長選舉綠營流出最新內參民調顯示，民進黨參選人議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑差距拉近到10%以內，謝國樑支持度39.3%、童子瑋33.1%，與過年前相差的15%，藍綠差距明顯縮小，童已急起直追快要五五波了。謝、童兩人今天都出面回應。

謝國樑回應說，民進黨內參民調難免都會對民進黨相對比較有利，他也會趁這個機會提醒自己，好好用更好的施政和論述說服更多的選民。

童子瑋表示，這分民調是一個最重要的鼓勵，但不會因此鬆懈、努力不會打折扣。他從宣布參選開始就拿出百分之百的熱情和努力，從站街口、掃街、辦座談等，從過年期間開始，可以感受到市民殷切的期盼，對改變基隆的期待，，他會繼續努力，不會鬆卸，回應市民所有期待。

至於青年支持度增加，童子瑋說，因為他們平常就跟青年朋友在一起，相對比年輕，在日常生活上感受到青年朋友的需求，未來會再提出更多的政策和願景，讓更多的年輕人看到。

無黨籍議員張耿輝表示，不管是謝市長還是童議長，都要好好加強青年政策，因為房價高漲、薪水不高，年輕人不想婚，生活壓力大，希望未來兩人都要好好提出青年政策主張，讓年輕人受惠。

國民黨議員藍敏煌說，民調會做為重要參考依據，但距離選舉時間還早，不管謝市長或童議員，未來都期盼提出更好的青年政策及政見，包括年輕朋友關心的住宅和就業，盼讓年輕朋友有更好的生活。

民進黨議員張之豪指出，民進黨各區議員提名陸續確定後，童子瑋支持度愈來愈高，謝市長在青年政策過去紀錄不是很好且跳票，對青年朋友來說是重要打擊及失望，大家希望看到新面孔，因此童子瑋在青年支持度增加。