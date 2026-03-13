鄭宏輝領表 將投入民進黨竹市東區市議員黨內初選

有5屆市議員資歷的前新竹市議員鄭宏輝，昨到民進黨竹市黨部領表，宣布投入竹市東區市議員選舉，鄭宏輝今天在臉書發文，強調選擇回歸初衷，以最謙卑的心態，爭取再次為大家服務的機會。

鄭宏輝發文說，今天是民進黨新竹市黨部領表登記的最後一天。他站在這裡，心中感慨，但也更加堅定。

鄭宏輝指出，這幾年，他經歷了政治路上的起伏與挑戰。有過爭取服務機會的挫折，也有過沉澱後的省思。雖然角色轉變，但未曾離開，這片養他育他的土地，始終是心之所向。

老實說，他也曾想過放下重擔，就此回歸平靜的生活。但每當在市場在街頭與鄉親不期而遇，那雙雙緊握他的手、那熱切期待的眼神，不斷提醒著，鄉親對新竹的未來還有夢，對他還有期待。

鄭宏輝指出，比起頭銜稱謂，他更在意的是，能否繼續為家鄉說話、為新竹做事。他曾任五屆新竹市議員，這二十多年來的政治歷練，加上在中央與科技產業開闊的視野，都是回饋家鄉的養分。

鄭宏輝說，他正式宣布參與民進黨新竹市東區議員黨內初選。他準備好了，帶著沉潛後的韌性與能量，將繼續回饋、服務最深愛的新竹鄉親。

據悉，目前民進黨東區市議員將提名4席，現任市議員曾資程已宣布不連任，將由兒子曾翰揚接棒登記參選，另現任議員鄭美娟、劉彥伶和劉崇顯也都完成登記，鄭宏輝的登記參選，將使東區提名進入初選全民調模式，這也是民進黨繼北區需辦理初選全民調後，第二個將面臨黨內初選挑戰的行政區市議員規畫。