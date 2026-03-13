陳其邁推謝震武選台北市長 蔣萬安認同：風範比民進黨好太多了

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪。記者楊正海／攝影

民進黨由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，高雄市長陳其邁日前拋出奇兵，向黨中央建議找節目主持人、律師謝震武來選台北市長，顏值比蔣萬安更高。對此，蔣萬安上午受訪表示，特別欣賞謝震武的風範。

民進黨台北市長參選人選，包括行政院副院長鄭麗君、立委王世堅都被點名，陳其邁日前表示要和黨中央建議，找謝震武來選台北市長，而且在他看來，要跟蔣萬安比帥的話，謝震武顏值更高。

蔣萬安上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪指出，他也非常欣賞「武哥」的顏值和實力，特別欣賞他的風範，武哥的風範比他所認識的民進黨，要好太多了。

