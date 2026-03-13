陳其邁推謝震武選台北市長 蔣萬安認同：風範比民進黨好太多了
民進黨由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，高雄市長陳其邁日前拋出奇兵，向黨中央建議找節目主持人、律師謝震武來選台北市長，顏值比蔣萬安更高。對此，蔣萬安上午受訪表示，特別欣賞謝震武的風範。
2026九合一選舉
民進黨台北市長參選人選，包括行政院副院長鄭麗君、立委王世堅都被點名，陳其邁日前表示要和黨中央建議，找謝震武來選台北市長，而且在他看來，要跟蔣萬安比帥的話，謝震武顏值更高。
蔣萬安上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪指出，他也非常欣賞「武哥」的顏值和實力，特別欣賞他的風範，武哥的風範比他所認識的民進黨，要好太多了。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。