陳其邁推謝震武選台北市長 蔣萬安認同：風範比民進黨好太多了

民進黨由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，高雄市長陳其邁日前拋出奇兵，向黨中央建議找節目主持人、律師謝震武來選台北市長，顏值比蔣萬安更高。對此，蔣萬安上午受訪表示，特別欣賞謝震武的風範。

民進黨台北市長參選人選，包括行政院副院長鄭麗君、立委王世堅都被點名，陳其邁日前表示要和黨中央建議，找謝震武來選台北市長，而且在他看來，要跟蔣萬安比帥的話，謝震武顏值更高。

蔣萬安上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪指出，他也非常欣賞「武哥」的顏值和實力，特別欣賞他的風範，武哥的風範比他所認識的民進黨，要好太多了。