美麗島民調「蘇巧慧超車李四川」？蔣萬安今受訪4字回應
美麗島電子報最新民調顯示，如果新北市長選舉「三腳督」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧小勝李四川。台北市長蔣萬安上午受訪指出，「我對川伯很有信心」
2026九合一選舉
根據美麗島電子報民調，在李四川、蘇巧慧與黃國昌同時參選的情況下，支持度分別為：蘇巧慧35.7%、李四川32.1%、黃國昌9.8%；另外有7.0%表示不會投票，15.5%則尚未決定。
若情勢出現「藍白合」，由國民黨與民眾黨共同支持李四川，與民進黨蘇巧慧對決，李四川支持度可達39.1%，蘇巧慧則為38.0%，兩人差距僅約1個百分點。
蔣萬安上午出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式受訪，被問到會不會擔心藍白不合？對李四川有沒有信心？蔣萬安笑說「我對川伯很有信心」。
