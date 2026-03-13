小黨參選人：選罷法出現政治獻金大漏洞

時代力量新竹縣竹北東區縣議員參選人張育慈、小民參政歐巴桑聯盟桃園市桃園區市議員參選人沈佩玲、台灣基進台北市松山信義區市議員參選人鄧樂強、台灣綠黨新北新莊區市議員參選人甘崇緯等，上午在立法院群賢樓前舉行「全台候選人都在違法？ 台灣前進候選人批選舉規定過時，荒謬中選會不能視而不見」記者會，批評現行選舉制度與政治獻金規範嚴重脫離現實，呼籲政府正視制度漏洞並推動改革。

鄧樂強表示，政治獻金制度最大的漏洞在於候選人自掏腰包的資金完全不受監管。鄧樂強指，依照政治獻金法，候選人收受他人捐贈必須逐筆申報並接受監察院查核；但使用個人資金投入選舉，卻無須申報或公開。這使得資源雄厚的候選人可以投入數千萬元進行廣告與宣傳，而這些金流在法律上卻成為無須揭露的黑洞。

沈佩玲也就競選經費表示，現行選罷法雖然規定各級公職人員的競選經費上限；但候選人實際支出超過上限 ，完全沒有任何罰則，法律規範形同虛設。

張育慈則就規定的競選活動期間與實際的落差表示，依法競選活動期間僅有15天，立委與縣市長、議員僅10天，里長更只有5天。政治獻金專戶也要到四月前才能陸續開戶。但實際上多數選戰早在一年甚至兩年前就已經展開。街頭看板、地方行程與社群宣傳早已提前啟動，法定競選期間也形同虛設。＇