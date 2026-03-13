快訊

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

接班後一路神隱！伊朗最高領袖傳聞昏迷截肢 官媒代讀新聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

小黨參選人：選罷法出現政治獻金大漏洞

攝影中心／ 記者黃義書 /台北報導
時代力量新竹縣竹北東區縣議員參選人張育慈（左二起）、小民參政歐巴桑聯盟桃園市桃園區市議員參選人沈佩玲、台灣基進台北市松山信義區市議員參選人鄧樂強、台灣綠黨新北市新莊區巿議會員參選人甘崇緯等，上午在立法院群賢樓前舉行「全台候選人都在違法?台灣前進候選人批選舉規定過時，荒謬中選會不能視而不見」記者會。記者黃義書／攝影
時代力量新竹縣竹北東區縣議員參選人張育慈（左二起）、小民參政歐巴桑聯盟桃園市桃園區市議員參選人沈佩玲、台灣基進台北市松山信義區市議員參選人鄧樂強、台灣綠黨新北市新莊區巿議會員參選人甘崇緯等，上午在立法院群賢樓前舉行「全台候選人都在違法?台灣前進候選人批選舉規定過時，荒謬中選會不能視而不見」記者會。記者黃義書／攝影

時代力量新竹縣竹北東區縣議員參選人張育慈、小民參政歐巴桑聯盟桃園市桃園區市議員參選人沈佩玲、台灣基進台北市松山信義區市議員參選人鄧樂強、台灣綠黨新北新莊區市議員參選人甘崇緯等，上午在立法院群賢樓前舉行「全台候選人都在違法？ 台灣前進候選人批選舉規定過時，荒謬中選會不能視而不見」記者會，批評現行選舉制度與政治獻金規範嚴重脫離現實，呼籲政府正視制度漏洞並推動改革。

2026九合一選舉

鄧樂強表示，政治獻金制度最大的漏洞在於候選人自掏腰包的資金完全不受監管。鄧樂強指，依照政治獻金法，候選人收受他人捐贈必須逐筆申報並接受監察院查核；但使用個人資金投入選舉，卻無須申報或公開。這使得資源雄厚的候選人可以投入數千萬元進行廣告與宣傳，而這些金流在法律上卻成為無須揭露的黑洞。

沈佩玲也就競選經費表示，現行選罷法雖然規定各級公職人員的競選經費上限；但候選人實際支出超過上限 ，完全沒有任何罰則，法律規範形同虛設。

張育慈則就規定的競選活動期間與實際的落差表示，依法競選活動期間僅有15天，立委與縣市長、議員僅10天，里長更只有5天。政治獻金專戶也要到四月前才能陸續開戶。但實際上多數選戰早在一年甚至兩年前就已經展開。街頭看板、地方行程與社群宣傳早已提前啟動，法定競選期間也形同虛設。＇

台灣基進台北市松山信義區市議員參選人鄧樂強（右二）表示，使用個人資金投入選舉，無須申報或公開，這金流在法律上卻成為黑洞。記者黃義書／攝影
台灣基進台北市松山信義區市議員參選人鄧樂強（右二）表示，使用個人資金投入選舉，無須申報或公開，這金流在法律上卻成為黑洞。記者黃義書／攝影

政治獻金 綠黨

延伸閱讀

讀家觀點／中選會「轉型正義」就看今朝

民進黨首都這選區「5搶4」戰局 王世堅近3萬票流向成關鍵

立院協商李貞秀立委資格無共識 韓國瑜：最終認定前應尊重其職權

李貞秀身分協商無共識 韓國瑜：最終認定前應尊重其職權

相關新聞

川伯競選文宣起跑 要把新北打造成有色彩的城市

國民黨前天提名李四川參選新北市長，被外界形容跑得慢的川伯表示大隻雞慢啼，如今加緊節奏，除積極延攬競選團隊成員，也正洽談競選總部地點，今川伯在臉書發表他的市政宣言，他強調要把新北打造成有色彩的城市，且要從新北市的新巴士（New Bus）開始做起。

美麗島民調指若三腳督蘇巧慧小勝 侯友宜：我對李四川非常有信心

新北市政府副秘書長請假，輔選國民黨新北市長參選人李四川，被民進黨團批評說就行政不中立，新北市長侯友宜今表示，同仁都有按照規定，依休假來請假。

藍營大咖雲集 朱立倫領銜辦青年營隊14日、15日登場

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，邀請朱立倫擔任總導師以及立法院長韓國瑜擔任講師，匯聚台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及新北市長參選人李四川等人擔綱市長講座，「All-star明星陣容」強調「穩健、治理」，討論台灣的「成功方程式」。

「藍營鐵票倉」中和議員綠營3強廝殺 白營插旗成考驗

新北市中和區被視為藍營鐵票防線，國民黨四席現任議員挾穩定實力拚全數連任。民眾黨黃國昌子弟兵陳怡君藉年輕選票潛力，力爭民眾認同。民進黨內部則上演三強廝殺，前議員張志豪回鍋，結合親賴系統，與兩現任女將蘇系張維倩、英系張嘉玲爭奪有限席次，派系競合牽動選情。白營能否在藍綠夾擊下搶得席次，檢驗其基層基層能量。

高雄議員初選互有斬獲 新潮流、湧言會實力年底決高下

高雄市議員初選，民進黨新潮流與湧言會派系展開生死鬥爭。初選期間，新系黃偵琳酒駕重創，湧言會親近者林浤澤涉詐欺案受挫。甚至立委王定宇的桃色風暴，也讓湧言會間接受損。儘管雙方互有斬獲，未分出絕對勝負，但檯面下的暗潮洶湧，正預示著年底大選的終極攤牌。

民調顯示蘇巧慧反超？沈政男：只是抽樣失衡 李四川並未落後

美麗島電子報最新民調顯示新北市長選情變化，醫師沈政男指出，蘇巧慧並未趕超李四川，其實只是抽樣差異所致，整體選情並未改變；他也引用另一研究指出，多數台灣民眾對美國信任度有限，社會確實存在「疑美論」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。