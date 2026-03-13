快訊

川伯競選文宣起跑 要把新北打造成有色彩的城市

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
李四川今在臉書表示要把新北打造成有色彩的城市，第一步就是要改造新巴士。圖／翻攝李四川臉書
國民黨前天提名李四川參選新北市長，被外界形容跑得慢的川伯表示大隻雞慢啼，如今加緊節奏，除積極延攬競選團隊成員，也正洽談競選總部地點，今川伯在臉書發表他的市政宣言，他強調要把新北打造成有色彩的城市，且要從新北市的新巴士（New Bus）開始做起。

2026九合一選舉

李四川在臉書提到，他去過許多國外的城市，相比之下，台灣的城市少了一些色彩。更多的色彩，不只能創造城市的特色，還會給人好心情，他覺得可以從新北市的新巴士（New Bus）開始做起。

李四川說，如果把New Bus塗裝成一隻隻瓢蟲，鄉間小道或是街頭上不時會看見五顏六色的瓢蟲巴士擦身而過，不只會成為城市的特色，提升New Bus的識別度，等待這樣的New Bus或是坐上這樣的New Bus，肯定會給市民帶來好心情。

這是他請同事用AI設計的幾個款式，也歡迎大家給他更多創意。像飛機上都可以有皮卡丘和Hello Kitty了，New Bus當然也可以變裝，他希望能把新北市打造成一個更有色彩的城市。

若是他當選新北市長，大家就等著看新北市專屬的瓢蟲巴士吧！

巴士 國民黨 新北 李四川 新北市選舉

美麗島民調指若三腳督蘇巧慧小勝 侯友宜：我對李四川非常有信心

新北市政府副秘書長請假，輔選國民黨新北市長參選人李四川，被民進黨團批評說就行政不中立，新北市長侯友宜今表示，同仁都有按照規定，依休假來請假。

藍營大咖雲集 朱立倫領銜辦青年營隊14日、15日登場

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，邀請朱立倫擔任總導師以及立法院長韓國瑜擔任講師，匯聚台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及新北市長參選人李四川等人擔綱市長講座，「All-star明星陣容」強調「穩健、治理」，討論台灣的「成功方程式」。

「藍營鐵票倉」中和議員綠營3強廝殺 白營插旗成考驗

新北市中和區被視為藍營鐵票防線，國民黨四席現任議員挾穩定實力拚全數連任。民眾黨黃國昌子弟兵陳怡君藉年輕選票潛力，力爭民眾認同。民進黨內部則上演三強廝殺，前議員張志豪回鍋，結合親賴系統，與兩現任女將蘇系張維倩、英系張嘉玲爭奪有限席次，派系競合牽動選情。白營能否在藍綠夾擊下搶得席次，檢驗其基層基層能量。

高雄議員初選互有斬獲 新潮流、湧言會實力年底決高下

高雄市議員初選，民進黨新潮流與湧言會派系展開生死鬥爭。初選期間，新系黃偵琳酒駕重創，湧言會親近者林浤澤涉詐欺案受挫。甚至立委王定宇的桃色風暴，也讓湧言會間接受損。儘管雙方互有斬獲，未分出絕對勝負，但檯面下的暗潮洶湧，正預示著年底大選的終極攤牌。

民調顯示蘇巧慧反超？沈政男：只是抽樣失衡 李四川並未落後

美麗島電子報最新民調顯示新北市長選情變化，醫師沈政男指出，蘇巧慧並未趕超李四川，其實只是抽樣差異所致，整體選情並未改變；他也引用另一研究指出，多數台灣民眾對美國信任度有限，社會確實存在「疑美論」。

