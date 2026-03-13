川伯競選文宣起跑 要把新北打造成有色彩的城市

國民黨前天提名李四川參選新北市長，被外界形容跑得慢的川伯表示大隻雞慢啼，如今加緊節奏，除積極延攬競選團隊成員，也正洽談競選總部地點，今川伯在臉書發表他的市政宣言，他強調要把新北打造成有色彩的城市，且要從新北市的新巴士（New Bus）開始做起。

李四川在臉書提到，他去過許多國外的城市，相比之下，台灣的城市少了一些色彩。更多的色彩，不只能創造城市的特色，還會給人好心情，他覺得可以從新北市的新巴士（New Bus）開始做起。

李四川說，如果把New Bus塗裝成一隻隻瓢蟲，鄉間小道或是街頭上不時會看見五顏六色的瓢蟲巴士擦身而過，不只會成為城市的特色，提升New Bus的識別度，等待這樣的New Bus或是坐上這樣的New Bus，肯定會給市民帶來好心情。

這是他請同事用AI設計的幾個款式，也歡迎大家給他更多創意。像飛機上都可以有皮卡丘和Hello Kitty了，New Bus當然也可以變裝，他希望能把新北市打造成一個更有色彩的城市。

若是他當選新北市長，大家就等著看新北市專屬的瓢蟲巴士吧！