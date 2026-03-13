民調顯示蘇巧慧反超？沈政男：只是抽樣失衡 李四川並未落後

美麗島電子報最新民調顯示新北市長選情變化，醫師沈政男指出，蘇巧慧並未趕超李四川，其實只是抽樣差異所致，整體選情並未改變；他也引用另一研究指出，多數台灣民眾對美國信任度有限，社會確實存在「疑美論」。

沈政男表示，美麗島電子報最新公布的新北市長選情民調顯示，在「三腳督」情況下，民進黨立委蘇巧慧支持度為35.7%，領先國民黨副市長李四川的32.1%，民眾黨立委黃國昌則相對落後。不過他認為，外界若據此判斷李四川被追上，其實並不準確。

他分析，民調樣本中的政黨支持度顯示，民進黨為31.8%，國民黨僅22.5%，民眾黨約9%，與過去新北市的政治結構並不一致，顯示此次抽樣中藍營支持者比率偏低。若將藍白支持者合計，其實與綠營板塊相當，再加上中立選民多半分布平均，因此蘇巧慧與李四川支持度接近。

沈政男指出，若改為「一對一」對決，美麗島電子報民調顯示李四川與蘇巧慧支持度約在38%至39%之間，幾乎旗鼓相當。他認為，這仍與樣本中藍營比率偏低有關。

他也提到，今年1月下旬同樣由美麗島電子報發布的民調顯示，在三腳督情況下李四川曾領先蘇巧慧。當時國民黨支持度約26.2%，民進黨約27.1%，藍綠板塊相近，因此李四川在民眾黨選票部分較具優勢，若形成藍綠對決，民眾黨支持者多半會轉向李四川，使其領先幅度擴大。

至於若由黃國昌對上蘇巧慧，沈政男認為民調差距較大，主要是部分國民黨支持者仍傾向李四川，因此在調查中選擇保留不表態；此外，中立選民雖對蘇巧慧略有優勢，但比率僅約四分之一，對整體差距影響有限。

除了地方選情，沈政男也提及一份由台美學者發布、探討台灣民眾對美國與中華人民共和國觀感的研究。他指出，民調顯示僅約34%受訪者認為美國是言出必行、值得信任的國家，近六成民眾認為美國未必可信任，顯示社會存在一定程度的疑美情緒。

另外，在是否願意抵抗中國入侵的題目中，不論美國是否出兵協防，均有五成以上民眾表示願意抵抗。沈政男認為，這類題目多屬態度表達，實際政治意涵有限。