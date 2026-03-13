聽新聞
民調顯示蘇巧慧反超？沈政男：只是抽樣失衡 李四川並未落後

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
李四川參選新北市長，是否與民眾黨黃國昌合作，李四川表示看黨中央安排。圖／本報資料照片
美麗島電子報最新民調顯示新北市長選情變化，醫師沈政男指出，蘇巧慧並未趕超李四川，其實只是抽樣差異所致，整體選情並未改變；他也引用另一研究指出，多數台灣民眾對美國信任度有限，社會確實存在「疑美論」。

沈政男表示，美麗島電子報最新公布的新北市長選情民調顯示，在「三腳督」情況下，民進黨立委蘇巧慧支持度為35.7%，領先國民黨副市長李四川的32.1%，民眾黨立委黃國昌則相對落後。不過他認為，外界若據此判斷李四川被追上，其實並不準確。

他分析，民調樣本中的政黨支持度顯示，民進黨為31.8%，國民黨僅22.5%，民眾黨約9%，與過去新北市的政治結構並不一致，顯示此次抽樣中藍營支持者比率偏低。若將藍白支持者合計，其實與綠營板塊相當，再加上中立選民多半分布平均，因此蘇巧慧與李四川支持度接近。

沈政男指出，若改為「一對一」對決，美麗島電子報民調顯示李四川與蘇巧慧支持度約在38%至39%之間，幾乎旗鼓相當。他認為，這仍與樣本中藍營比率偏低有關。

他也提到，今年1月下旬同樣由美麗島電子報發布的民調顯示，在三腳督情況下李四川曾領先蘇巧慧。當時國民黨支持度約26.2%，民進黨約27.1%，藍綠板塊相近，因此李四川在民眾黨選票部分較具優勢，若形成藍綠對決，民眾黨支持者多半會轉向李四川，使其領先幅度擴大。

至於若由黃國昌對上蘇巧慧，沈政男認為民調差距較大，主要是部分國民黨支持者仍傾向李四川，因此在調查中選擇保留不表態；此外，中立選民雖對蘇巧慧略有優勢，但比率僅約四分之一，對整體差距影響有限。

除了地方選情，沈政男也提及一份由台美學者發布、探討台灣民眾對美國與中華人民共和國觀感的研究。他指出，民調顯示僅約34%受訪者認為美國是言出必行、值得信任的國家，近六成民眾認為美國未必可信任，顯示社會存在一定程度的疑美情緒。

另外，在是否願意抵抗中國入侵的題目中，不論美國是否出兵協防，均有五成以上民眾表示願意抵抗。沈政男認為，這類題目多屬態度表達，實際政治意涵有限。

相關新聞

李四川甫獲徵召戰新北 第一時間請益侯友宜、劉和然

國民黨中常會前天提名李四川參選新北市長，李四川第一時間即拜訪現任市長侯友宜、副市長劉和然請益，競選團隊也逐漸成形。李說，三人都是事務官出身，實在做事的公務員也能出頭天，新北市就是這樣的地方。侯強調整合過程只有公心，沒有私心；劉和然也表態全力支持。

藍台中市長提名倒數最後2周...江啟臣大咖挺 楊瓊瓔大造勢

國民黨台中市長提名進入最後兩周，立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔拚聲勢。江啟臣昨先獲紅黑派系與市區派系要角公開力挺；楊瓊瓔則宣布將在本命區大雅舉辦「萬人挺瓔團結大會」，強調「市民最大、市民做主」，希望凝聚基層力量。綠營何欣純則表示要當「台中最強CEO」。

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

綠營陳怡君被停權仍不放棄 將成中山大同議員選舉變數

民進黨北市黨部昨公布中山大同議員選區初選結果，由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線，人選看似底定，但因案遭停權的議員陳怡君昨仍強調不放棄參選。綠營分析，泛綠陣營進入「五搶四」分票局面，加上王世堅子弟兵賴俊翰落馬，近三萬「堅系選票」流向將成下屆關鍵。

綠桃園市長人選未決...新人各自找母雞 現任跨區拚串聯

二○二六地方選舉，國民黨力挺桃園市長張善政連任態勢明顯，因民進黨中央尚未定奪「母雞」人選，面對即將登場的市議員初選，新人找黨內大咖站台，現任議員跨區串聯，選情漸升溫。

