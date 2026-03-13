聽新聞
李四川甫獲徵召戰新北 第一時間請益侯友宜、劉和然

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北報導
新北市長參選人李四川（中）前天獲國民黨徵召後，第一時間拜訪新北市長侯友宜（右）、副市長劉和然。圖／取自李四川臉書
國民黨中常會前天提名李四川參選新北市長，李四川第一時間即拜訪現任市長侯友宜、副市長劉和然請益，競選團隊也逐漸成形。李說，三人都是事務官出身，實在做事的公務員也能出頭天，新北市就是這樣的地方。侯強調整合過程只有公心，沒有私心；劉和然也表態全力支持。

2026九合一選舉

李四川昨臉書貼出他與侯友宜、劉和然碰面照片，李四川表示，前天下午確定獲得國民黨提名後去拜訪侯市長及劉副市長，三人談了不少新北市的話題，來日方長，要談的還有許多。

侯友宜被視為這次新北之戰藍軍整合的最大功臣，侯友宜說，大家都是老同事，李四川雖有一段時間不在新北市，但對新北市不陌生，「期待我們一起拚」，也尊重李邀請的所有團隊人選及名單。

據了解，李四川競選團隊包括北市府顧問宋自強、新北市府顧問李麗圳及新北市副秘書長張其強等人，外傳張其強已請假輔選，張其強表示他目前休假、不談選舉。競選團隊持續招兵買馬，不少人表明願意為「川伯」抬轎，展現好人緣。

接下來藍白人選尚待整合，美麗島電子報最新民調顯示若「藍白合」共推李和民進黨市長參選人蘇巧慧競選新北市長，有百分之卅九點一投給李四川，卅八點零投蘇巧慧，雙方差距僅百分之一。

新北市議會國民黨團智庫總召、議員黃心華指出，民調雖顯示蘇巧慧與李四川陷入膠著，但侯友宜近七成滿意度，施政光環將成國民黨延續新北執政的最強後盾。

李四川幕僚表示，目前先以國民黨新北市黨部作為聯絡辦公室，選辦人員陸續進駐，競選總部地點正在尋覓。至於日後相關競選活動行程，將會配合黨籍議員及地方活動勤跑行程。

北市府 蘇巧慧 新北

