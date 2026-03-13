聽新聞
綠營陳怡君被停權仍不放棄 將成中山大同議員選舉變數

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

民進黨北市黨部昨公布中山大同議員選區初選結果，由林亮君顏若芳、朱政騏、林子揚出線，人選看似底定，但因案遭停權的議員陳怡君昨仍強調不放棄參選。綠營分析，泛綠陣營進入「五搶四」分票局面，加上王世堅子弟兵賴俊翰落馬，近三萬「堅系選票」流向將成下屆關鍵。

2026九合一選舉

民進黨北市議員初選本周登場，中山、大同選區共有七人登記，陳怡君因案遭停權，最終六人參與初選爭搶四席，昨公布民調分別為林亮君百分之三十七點○三、顏若芳百分之三十三點○七、朱政騏百分之十四點一○、林子揚百分之九點七三等人出線，賴俊翰百分之五點三七、李立聖百分之○點七敗北。

地方人士分析，中山大同藍綠各有四席空間，雖然綠營此次提名四席，不過遭黨停權陳怡君預期將參選到底，綠營五搶四結果，恐怕將有一人會落馬。另外，王世堅二○二二年拿了將近三萬票，是該選區第一高票，如今子弟兵意外落馬，這些選票流向何處？若王沒有站出來力挺黨內其他參選人，選票回歸藍白，恐讓綠營在該選區更為艱困。

「盼能跟民進黨採合作模式。」陳怡君表示，她仍然不會放棄，不管是不是代表民進黨參選，民進黨就像她的家，她不會攻擊自家人，也會全力支持所推出市長參選人。

至於是否尋求王世堅支持？陳怡君強調，路是自己走出來的，王世堅個人魅力未必能直接轉移給他人，若王願意支持，她很感謝也樂觀其成。

朱政騏表示，若綠營票源留向黨外，對民進黨來說是一個重大的危機，黨部應該要有明確的規畫保障候選人。

綠營 林亮君 顏若芳

彰化縣長派誰參戰？鄭麗文曝「是姊弟間如何協調」：難斷家務事

國民黨還有眾多縣市長人選未敲定，引發基層憂心，國民黨主席鄭麗文表示，基本上幾個選區三月底一定確定，其中彰化縣目前是姊弟之間如何協調的問題，但「家族長輩已經早就明確表態」，這很難斷定家務事，目前非常與謝家保持聯繫，還在積極協調中。

賴總統出席外縣市活動大讚林國漳 藍白酸：「總統級」競選總幹事急了

賴清德總統今天在桃園參加植樹活動，大讚民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「森林城鄉」計畫具前瞻性，令人激賞，鼓勵參選人提出類似政見。對此，國民黨參選人吳宗憲大酸林國漳有「總統級」競選總幹事，連在外縣市參加活動都要提到林；民眾黨參選人陳琬惠說，藍白朝整合路線，可能讓賴清德滿急的。

國民黨金門縣長分裂 陳玉珍聲量高、好感度較低「4成負面聲量為這件事」

2026國民黨金門縣長呈現分裂局面，由立委陳玉珍對決北農董事長楊鎮浯，而現任副縣長李文良也被點名「可能」參選，但目前尚未表態，金門選情是否呈現三方角力，持續受到關注。據TPOC台灣議題研究中心指出，陳玉珍雖然聲量輾壓，但仍保有爭議話題，而楊鎮浯與李文良的曝光，大多來自新聞報導的被動提及。

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

李四川甫獲徵召戰新北 第一時間請益侯友宜、劉和然

國民黨中常會前天提名李四川參選新北市長，李四川第一時間即拜訪現任市長侯友宜、副市長劉和然請益，競選團隊也逐漸成形。李說，三人都是事務官出身，實在做事的公務員也能出頭天，新北市就是這樣的地方。侯強調整合過程只有公心，沒有私心；劉和然也表態全力支持。

