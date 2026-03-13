綠營陳怡君被停權仍不放棄 將成中山大同議員選舉變數

民進黨北市黨部昨公布中山大同議員選區初選結果，由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線，人選看似底定，但因案遭停權的議員陳怡君昨仍強調不放棄參選。綠營分析，泛綠陣營進入「五搶四」分票局面，加上王世堅子弟兵賴俊翰落馬，近三萬「堅系選票」流向將成下屆關鍵。

民進黨北市議員初選本周登場，中山、大同選區共有七人登記，陳怡君因案遭停權，最終六人參與初選爭搶四席，昨公布民調分別為林亮君百分之三十七點○三、顏若芳百分之三十三點○七、朱政騏百分之十四點一○、林子揚百分之九點七三等人出線，賴俊翰百分之五點三七、李立聖百分之○點七敗北。

地方人士分析，中山大同藍綠各有四席空間，雖然綠營此次提名四席，不過遭黨停權陳怡君預期將參選到底，綠營五搶四結果，恐怕將有一人會落馬。另外，王世堅二○二二年拿了將近三萬票，是該選區第一高票，如今子弟兵意外落馬，這些選票流向何處？若王沒有站出來力挺黨內其他參選人，選票回歸藍白，恐讓綠營在該選區更為艱困。

「盼能跟民進黨採合作模式。」陳怡君表示，她仍然不會放棄，不管是不是代表民進黨參選，民進黨就像她的家，她不會攻擊自家人，也會全力支持所推出市長參選人。

至於是否尋求王世堅支持？陳怡君強調，路是自己走出來的，王世堅個人魅力未必能直接轉移給他人，若王願意支持，她很感謝也樂觀其成。

朱政騏表示，若綠營票源留向黨外，對民進黨來說是一個重大的危機，黨部應該要有明確的規畫保障候選人。