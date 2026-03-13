聽新聞
綠桃園市長人選未決...新人各自找母雞 現任跨區拚串聯

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

二○二六地方選舉，國民黨力挺桃園市長張善政連任態勢明顯，因民進黨中央尚未定奪「母雞」人選，面對即將登場的市議員初選，新人找黨內大咖站台，現任議員跨區串聯，選情漸升溫。

張善政上任後推動多項福利與建設令地方有感，連綠營議員也笑稱「不要做太好，否則民進黨市長候選人很難表現」。連任就差地方黨部提報與黨中央拍板；綠營雖檯面上名單眾多，總統府副秘書長何志偉更表態爭取，但黨中央尚未鬆口，據悉將與北市人選一併公布。

今年選舉，民進黨在桃園預計提名廿六席議員，共三十二人登記，桃園、蘆竹、楊梅和龍潭登記數超過提名數，將舉辦初選。新人享有加成優勢，不少老將備感壓力。

楊梅區成焦點戰場，新人黃盈淇獲蘇貞昌「獻聲」，立委蘇巧慧、吳秉叡、范雲錄影力挺；同區新人項柏翰則有立委賴瑞隆、吳思瑤下鄉拉票；現任議員鄭淑方拚連任則有立委陳亭妃站台。

其他選區也競爭激烈。蘆竹區新人簡伊翊曾是前立委、台灣世曦董事長鄭運鵬助理，此次參選獲鄭支持，同區新人呂宇晟則請出立委王世堅拉抬，新人胡家智更有林口長庚醫院院長陳建宗推薦信加持。龍潭區新人張贊聞則邀立委王義川掃街。

面對新人來勢洶洶，現任議員展團結氣勢，深入初選激戰區為黨團同事打氣。總召許家睿與議員李宗豪、陳雅倫為桃園區議員站台；呂林小鳳、張曉昀應援蘆竹許清順；副總召彭俊豪力挺楊梅鄭淑方；書記長黃崇真與魏筠、王珮毓則赴龍潭為張肇良拉票。

許家睿表示，黨團跨區相挺不僅為初選衝刺，更象徵民進黨延續桃園建設的承諾；現任議員在基層服務與市政監督表現亮眼，盼市民支持，讓優秀議員順利初選過關。

