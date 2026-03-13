藍台中市長提名倒數最後2周...江啟臣大咖挺 楊瓊瓔大造勢

國民黨台中市長提名進入最後兩周，立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔拚聲勢。江啟臣昨先獲紅黑派系與市區派系要角公開力挺；楊瓊瓔則宣布將在本命區大雅舉辦「萬人挺瓔團結大會」，強調「市民最大、市民做主」，希望凝聚基層力量。綠營何欣純則表示要當「台中最強CEO」。

由前台中縣長廖了以發起的「唯一支持江啟臣」茶敘活動昨登場，台中藍營多位重量級人士到場，包括前市長胡志強、前議長張清堂、林士昌、林敏霖等人，立委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等也現身，展現紅黑派系與市區派系整合支持江啟臣的態勢。

民眾黨秘書長周榆修也出席，被視為白營對江啟臣的友善訊號。周榆修致詞時回顧民眾黨與江啟臣的互動，指出早在二○二一年江啟臣擔任國民黨主席時，時任台北市長兼民眾黨主席的柯文哲曾到國民黨智庫交流政策。他認為在野陣營合作的基礎其實早已存在，「於私是老朋友」，此行是為江啟臣加油打氣。

胡志強表示，當年江啟臣在市長初選民調僅以零點六個百分點落後現任市長盧秀燕，第一時間選擇支持盧，並擔任競選主委，因此他也信守承諾全力支持江啟臣。他說，若江啟臣當選，「會成為台中最好的市長」。

國民黨立委楊瓊瓔（中）打「市政牌」，她強調「市民最大」，城市未來由市民作主，周六將舉辦萬人造勢，凝聚初選聲勢。記者黃仲裕／攝影

立委楊瓊瓔主打基層動員與市民參與，她宣布將於十四日在大雅、二十一日在太平舉辦兩場「萬人挺瓔團結大會」，以音樂表演與市民分享等方式營造歡樂氛圍。楊瓊瓔表示，台中的發展從來不是少數人決定，而是每一位市民共同努力的成果，「城市的未來應該由市民共同決定」。

楊瓊瓔指出，三十多年來深耕基層，持續傾聽民意、解決地方問題，未來將向市民說明台中發展願景。她也呼籲市民在三月二十五日至三十一日進行的電話民調期間踴躍接聽電話，讓「市民的聲音」決定未來方向。

藍營內部競逐，民進黨台中市長提名人何欣純則持續布局政策論述。她十二日舉辦「台中城市未來政策論壇」，並宣布籌組「學界溝通平台」，邀請學者專家參與政策討論，未來將成為市政智囊團。何欣純希望做「台中最強CEO」，每項政策都將經專業評估。