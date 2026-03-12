彰化縣長派誰參戰？鄭麗文曝「是姊弟間如何協調」：難斷家務事

國民黨還有眾多縣市長人選未敲定，引發基層憂心，國民黨主席鄭麗文表示，基本上幾個選區三月底一定確定，其中彰化縣目前是姊弟之間如何協調的問題，但「家族長輩已經早就明確表態」，這很難斷定家務事，目前非常與謝家保持聯繫，還在積極協調中。

國民黨新竹縣長、彰化縣長、台中市長等地人選尚未確定，鄭麗文今天接受網路媒體「哏傳媒」專訪時一個個回應。鄭麗文表示，政治千變萬化，還是按照黨的制度來走，一切才會圓滿，不可能偏向任何一邊，新竹、台中都是開大門走大路絕無偏袒，循正常程序，也就是協調不成，就按照既有初選規定。

鄭麗文強調，台中是有協調成功的，雙方都同意並簽字；很多人擔心時程太晚，其實都是按照既定規畫，都沒有拖延，而且這次也是因為賴清德總統很緊張，去年底就來開始初選提名，而國民黨一定有個時間底線。

鄭麗文提到，目前全台灣各縣市中，執政縣市又要爭取連任的縣市長，當然會先專注市政，會較晚提名，交棒或爭取執政的只剩彰化縣、嘉義縣、新竹縣、台中縣等，三月底一定確定。

鄭麗文說明，嘉義縣有腹案了，彰化縣則是要尊重彰化謝家家族內部情況，不一定初選，也優先考慮不初選，所以還在積極溝通協調當中，心中一把尺是三月底一定明朗化，因為眾所周知，謝家希望彰化縣長謝典霖連任議長，務實考慮之下，沒辦法接受立委謝衣鳯選彰化縣長，這就變成姊弟之間如何協調的問題，其實家族長輩已經早就明確表態。目前非常密切與謝家保持聯繫，這本來就很難斷定家務事。