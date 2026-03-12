國民黨金門縣長分裂 陳玉珍聲量高、好感度較低「4成負面聲量為這件事」

2026國民黨金門縣長呈現分裂局面，由立委陳玉珍對決北農董事長楊鎮浯，而現任副縣長李文良也被點名「可能」參選，但目前尚未表態，金門選情是否呈現三方角力，持續受到關注。據TPOC台灣議題研究中心指出，陳玉珍雖然聲量輾壓，但仍保有爭議話題，而楊鎮浯與李文良的曝光，大多來自新聞報導的被動提及。

根據TPOC台灣議題研究中心統計近一季的候選人網路聲量，陳玉珍的聲量佔比高達98.5%、累計374806則討論數。

相對於陳玉珍超過37萬則的網路聲量，其好感度僅有0.27，負面評論則數高達7萬9810則，是正評討論2萬1314則的三倍以上，整體呈現「高聲量、低好感」的輿情結構。觀察過去三個月的負面討論，包括「提案助理費除罪化」引發軒然大波，其「金門屬於中華民國，不屬於台灣」的言論，也被部分網友解讀為傾中立場。

相較之下，楊鎮浯（2.46）與李文良（1.41）則維持相對穩定的好感度，例如楊鎮浯在堅定參選的貼文底下，仍可見在地支持者的聲援；李文良雖未積極經營個人社群，但整體社群氛圍相對友善。

觀察陳玉珍近半年的負面話題風向，逾超過四成（41.9%）的討論集中在「助理費除罪化」，不僅民眾對此有意見，連同黨立委助理也發聲譴責。其次是「自稱福建省金門人」佔17%；「立院鋼鞋踹人被起訴」佔13.5%；「提出離島建設條例」佔13.1%；「施壓中華電信人事」佔10.2%；「提案輕罪緩刑可參選」佔4.3%。綜上可見，從踹人、施壓企業到各項極具爭議性的提案，都成為陳玉珍在網路上的關鍵字，也因此成為媒體報導的最佳素材，進而在社群掀起負面聲浪。

TPOC台灣議題研究中心指出，綜合輿情調查，目前聲勢最旺的陳玉珍，短期內也難以擺脫各種爭議事件所帶來的負面標籤。在聲量轉化為選票支持之前，這些負面爭議恐成為縣長之路的最大阻力，也印證她所說的「最大對手是自己」。