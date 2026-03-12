聽新聞
客家女力合體 徐巧芯力挺徐欣瑩角逐新竹縣長：唯一支持
國民黨新竹縣長初選戰鼓頻催，繼台北市長蔣萬安後黨內重量級女力展開跨區域串聯。立委徐巧芯今日與立委徐欣瑩合體發布推薦影片，徐在影片中強力背書，大讚徐欣瑩是新竹縣長最合適的人選，呼籲新竹縣民在接下來的初選民調中全力支持徐欣瑩。
在最新發布的影片中，被譽為藍營「女戰神」的徐巧芯展現與徐欣瑩的好交情。徐巧芯表示，與徐欣瑩都是客家人，也都是在政壇上為地方打拚的女性，所以更為相知相惜。
徐巧芯強調，新竹縣正處於發展的關鍵期，希望新竹縣鄉親能夠給徐欣瑩一個機會，讓她通過初選，有機會為新竹縣服務。
隨著國民黨新竹縣長初選進入關鍵期，徐巧芯與徐欣瑩的合體影片在社群媒體上引發熱烈討論。地方政壇分析，徐巧芯在年輕族群與中間選民中具有強大影響力，此次跨區力挺，不僅拉升了徐欣瑩的網路聲量，也向外界展現國民黨中生代團結拚勝選的氣勢。
徐巧芯最後呼籲，接下來的電話民調是決定新竹縣未來的重要時刻，懇請鄉親「唯一支持徐欣瑩」。
