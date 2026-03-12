獲矢板明夫封「中市早苗」 何欣純盼扭轉台中印象：會盡力改善治安

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
民進黨台中市長參選人何欣純接受專訪表示，若當上市長，首要任務是改善治安公安，扭轉外界對台中印象；台中類似美國的搖擺州，誰能爭取到約40%的中間選民誰就會贏。圖／聯合報系資料照
民進黨台中市長參選人何欣純接受專訪表示，若當上市長，首要任務是改善治安公安，扭轉外界對台中印象；台中類似美國的搖擺州，誰能爭取到約40%的中間選民誰就會贏。圖／聯合報系資料照

民進黨立委、台中市長參選人何欣純今天接受媒體人矢板明夫專訪，她表示現任市長盧秀燕雖號稱「媽媽市長」，台中8年來重大事件頻仍，很多人覺得城市不安全，若自己年底當選，會盡力改善城市治安，扭轉大家對台中的印象；矢板也讚何思緒清晰，彷彿日本首相「高市早苗」。

2026九合一選舉

何欣純今晚上矢板明夫的網路節目「寶島全世界」，開場自我介紹，表示過去很多人可能不太認識自己，她是土生土長的台中人，大學畢業到英國就讀婦女政策和婦女研究，回台原本從事婦女工作，因緣際會加上家庭背景，投入議員選舉，縣市合併後選上立委，對地方到中央的事物都相當熟悉。

何欣純認為，盧秀燕號稱媽媽市長，媽媽應該要關心治安，但台中近年兒虐事件、重大事件一件又一件，大家對這個城市的治安公安、兒少安全沒有信心，這是市府團隊的不及格；她曾聽朋友說過，台中樣樣好，就是擔心安全問題，若自己以後當上市長，首要職務就是翻轉大家對台中的負面印象。

何欣純指出，第一是提高警網布建與警力能見度，這雖是老掉牙的論調，但是非常有效，台中市能否補上警員的缺額乃至消防員的缺額，對治安、公安乃至救難防災能力都至關重要；第二是導入智慧化，用AI盤點大數據，更有效的在治安熱點布建措施，這也能套用在交通安全上。

何欣純進一步表示，除了治安公安政策，她也希望發展產業，建立產業升級創新中心，讓中小微型企業有單一的平台窗口，爭取中央或地方政府的資源；另外要塑造台中的國際形象，台中有很多優良景點，且歷史文化悠久，但沒有被串聯起來，她希望打造一個欣欣向榮、有活力與國際觀的台中。

矢板明夫誇讚，何欣純和高市早苗很像，所有的政策都在腦子裡面，不需要看資料就能滔滔不絕地說出具體措施，彷彿是台中的高市早苗，「中市早苗」；矢板也好奇，何欣純如何看待盧秀燕的8年施政，並對盧此次訪美之行有何意見？

何欣純認為，市民對盧秀燕評價兩極，民調看起來固然滿意度不錯，但近年包含非洲豬瘟、禽流感等事件爆發，加上廚餘之亂以及一直以來的不安全印象，顯示出盧市府的行政治理和效率出現問題；交通建設也是，執政8年還是只有一條捷運綠線，藍線說今年要開工，但到現在也還沒看到。

至於盧秀燕的美國行，何欣純重申，盧現在的職責是台中市長，市民期待市長出國交流，應該是城市外交、產業交流與增加城市曝光度，其他說得再多，也讓人疑惑，她身為台中市長是否有那些議題的主導權？釋放給美國的消息算不算數？

何欣純強調，國民黨3月底就會以民調決定市長參選人，無論是誰，她已經做好一對一的準備；台中市民長期自詡為中間選民，有點類似美國的搖擺州，誰會做事、誰更得民心，選民就支持誰，藍綠基本盤固定，約40%的中間選民才是關鍵，她會繼續提出政見、提出願景，以此打動選民的心。

