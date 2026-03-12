快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統出席外縣市活動大讚林國漳 藍白酸：「總統級」競選總幹事急了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
賴清德總統在桃園市參加農業部舉辦的植樹活動，特別大讚宜蘭縣市參選人林國漳的政見具前瞻性，令人激賞。對此，藍白縣長參選人吳宗憲及陳琬惠大酸，林國漳有「總統級」競選總幹事，目前藍白朝整合路線，可能讓賴清德蠻急的。記者季相儒／攝影
賴清德總統在桃園市參加農業部舉辦的植樹活動，特別大讚宜蘭縣市參選人林國漳的政見具前瞻性，令人激賞。對此，藍白縣長參選人吳宗憲及陳琬惠大酸，林國漳有「總統級」競選總幹事，目前藍白朝整合路線，可能讓賴清德蠻急的。記者季相儒／攝影

賴清德總統今天在桃園參加植樹活動，大讚民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「森林城鄉」計畫具前瞻性，令人激賞，鼓勵參選人提出類似政見。對此，國民黨參選人吳宗憲大酸林國漳有「總統級」競選總幹事，連在外縣市參加活動都要提到林；民眾黨參選人陳琬惠說，藍白朝整合路線，可能讓賴清德滿急的。

2026九合一選舉

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳3月9日發表「森林城鄉，宜蘭青天」計畫，因應氣候變遷及未來發展，計畫在8年內投入20億元，以「百萬植樹」與「300座微型森林」為目標，讓宜蘭成為「鑲嵌在森林裡」的花園城鄉。

該願景宏大，但多數宜蘭人無感，更批評20億元計畫不切實際，還質疑林國漳之前為何未站出來反對風電插旗宜蘭。

賴清德總統今天在桃園市出席農業部的「原地扎根．韌性森活」植樹活動時表示，林國漳提「森林城鄉、宜蘭青天」計畫，令人激賞，鼓勵不分黨派縣市長參選人提類似政見，他會在總統府國家氣候變遷對策委員會推動。

對此，國民黨參選人吳宗憲大酸，民進黨宜蘭縣長參選人擁有「總統級」的超級競選總幹事，連遠在外縣市參加植樹活動的賴清德總統都還要特地提及林國漳，這是其他民進黨參選人都沒有的特別待遇。

吳宗憲表示，賴總統能多關心宜蘭是好事，對於宜蘭人殷殷期盼的台62線延伸案、漁港新建上架場等，也希望總統能責成行政院儘速通過與補助，讓宜蘭的發展更快、更全面。

陳琬惠說，植樹節就應該專心在植樹護樹，過去民進黨有關種樹的計畫非常多，成功的卻很少，也有縣民質疑充滿綠意的宜蘭縣，是否還要花到20億元植樹造林？

她說，賴總統在公務行程中大咧咧在民眾前誇讚林國漳，賴將宜蘭視為重中之重，對林國漳寄予厚望，也可見2人關係很好，藍白正朝向整合的路線走，「他（指賴清德）可能蠻急的」。

賴清德總統在桃園參加植樹活動，大讚民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「森林城鄉」計畫具前瞻性，令人激賞。藍白縣長參選人吳宗憲及陳琬惠大酸，林國漳有「總統級」競選總幹事，目前藍白朝整合路線，可能讓賴清德蠻急的。記者戴永華／攝影
賴清德總統在桃園參加植樹活動，大讚民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「森林城鄉」計畫具前瞻性，令人激賞。藍白縣長參選人吳宗憲及陳琬惠大酸，林國漳有「總統級」競選總幹事，目前藍白朝整合路線，可能讓賴清德蠻急的。記者戴永華／攝影

賴清德 林國漳 民進黨 吳宗憲 國民黨 陳琬惠 民眾黨

相關新聞

賴總統出席外縣市活動大讚林國漳 藍白酸：「總統級」競選總幹事急了

賴清德總統今天在桃園參加植樹活動，大讚民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「森林城鄉」計畫具前瞻性，令人激賞，鼓勵參選人提出類似政見。對此，國民黨參選人吳宗憲大酸林國漳有「總統級」競選總幹事，連在外縣市參加活動都要提到林；民眾黨參選人陳琬惠說，藍白朝整合路線，可能讓賴清德滿急的。

王世堅子弟兵落馬！「堅偉大戰2.0」分出勝負 朱政騏：是高品質的友誼賽

民進黨最大票倉北市中山大同議員初選，結果揭曉，今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。民進黨立委王世堅子弟兵賴俊翰落馬，也讓「堅偉大戰2.0」分出勝負。總統府副秘書長何志偉的子弟兵朱政騏說「堅偉大戰2.0」本來就是一場高品質的友誼賽。

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

獲矢板明夫封「中市早苗」 何欣純盼扭轉台中印象：會盡力改善治安

民進黨立委、台中市長參選人何欣純今天接受媒體人矢板明夫專訪，她表示現任市長盧秀燕雖號稱「媽媽市長」，台中8年來重大事件頻仍，很多人覺得城市不安全，若自己年底當選，會盡力改善城市治安，扭轉大家對台中的印象；矢板也讚何思緒清晰，彷彿日本首相「高市早苗」。

【即時短評】媽媽市長不在家 藍營「姐弟之爭」誰能搶下中間票？

台中市長盧秀燕昨日深夜登上前往美國的飛機，「媽媽市長不在家」的11天裡，國民黨市長提名戰氣氛愈炒愈熱。立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔各自舉辦2場造勢大會，本周六造勢場合強碰。楊瓊瓔基層耕耘深厚，江啟臣有派系大老力挺，如何搶下中間票是決勝關鍵。

遭控送「千元大禮包」賄選 綠桃園市議員參選人駁：公益活動遭抹黑

民進黨桃園市黨內初選將於3月16日至22日展開，蘆竹區議員參選人胡家智今卻遭爆涉嫌透過關係緊密的公益團體，發送價值上千元公益禮包，有賄選嫌疑。對此，胡家智在臉書發文反駁，強調該活動是地方協會多年來的例行公益活動，自己僅發放價值不到30元的宣傳品，痛批「寒冬送暖不應成為初選抹黑工具」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。