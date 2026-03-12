賴總統出席外縣市活動大讚林國漳 藍白酸：「總統級」競選總幹事急了

賴清德總統今天在桃園參加植樹活動，大讚民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「森林城鄉」計畫具前瞻性，令人激賞，鼓勵參選人提出類似政見。對此，國民黨參選人吳宗憲大酸林國漳有「總統級」競選總幹事，連在外縣市參加活動都要提到林；民眾黨參選人陳琬惠說，藍白朝整合路線，可能讓賴清德滿急的。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳3月9日發表「森林城鄉，宜蘭青天」計畫，因應氣候變遷及未來發展，計畫在8年內投入20億元，以「百萬植樹」與「300座微型森林」為目標，讓宜蘭成為「鑲嵌在森林裡」的花園城鄉。

該願景宏大，但多數宜蘭人無感，更批評20億元計畫不切實際，還質疑林國漳之前為何未站出來反對風電插旗宜蘭。

賴清德總統今天在桃園市出席農業部的「原地扎根．韌性森活」植樹活動時表示，林國漳提「森林城鄉、宜蘭青天」計畫，令人激賞，鼓勵不分黨派縣市長參選人提類似政見，他會在總統府國家氣候變遷對策委員會推動。

對此，國民黨參選人吳宗憲大酸，民進黨宜蘭縣長參選人擁有「總統級」的超級競選總幹事，連遠在外縣市參加植樹活動的賴清德總統都還要特地提及林國漳，這是其他民進黨參選人都沒有的特別待遇。

吳宗憲表示，賴總統能多關心宜蘭是好事，對於宜蘭人殷殷期盼的台62線延伸案、漁港新建上架場等，也希望總統能責成行政院儘速通過與補助，讓宜蘭的發展更快、更全面。

陳琬惠說，植樹節就應該專心在植樹護樹，過去民進黨有關種樹的計畫非常多，成功的卻很少，也有縣民質疑充滿綠意的宜蘭縣，是否還要花到20億元植樹造林？

她說，賴總統在公務行程中大咧咧在民眾前誇讚林國漳，賴將宜蘭視為重中之重，對林國漳寄予厚望，也可見2人關係很好，藍白正朝向整合的路線走，「他（指賴清德）可能蠻急的」。