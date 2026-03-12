【即時短評】媽媽市長不在家 藍營「姐弟之爭」誰能搶下中間票？

台中市長盧秀燕昨日深夜登上前往美國的飛機，「媽媽市長不在家」的11天裡，國民黨市長提名戰氣氛愈炒愈熱。立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔各自舉辦2場造勢大會，本周六造勢場合強碰。楊瓊瓔基層耕耘深厚，江啟臣有派系大老力挺，如何搶下中間票是決勝關鍵。

國民黨中央訂在3月最後一周民調，剩不到兩周，選戰進入白熱化階段。江啟臣過去被視為「地方耕耘稍弱」，然而前有大罷免中開出漂亮的不同意票，後有派系力挺，紅派大老、前台中縣長廖了以與代表黑派的海線立委顏寬恒，今天都出席挺江茶會。

不僅如此，前市長胡志強、民眾黨秘書長周榆修、盧秀燕嫡系的市區三立委也紛紛現身，在「有力人士助陣」方面，江啟臣已經領先楊瓊瓔；不過，楊瓊瓔絕非好捏的軟柿子，楊歷經基層選舉洗禮，從省議員起家，選過多屆立委，還當過盧秀燕的副市長，幾乎在台中各區都有其基層組織。

地方人士指出，楊瓊瓔作為典型的地方型政治人物，在名氣與名人助陣的方面不如對手，可對於實際選票的掌握與動員力極強；她在地方上絕非孤立無援，議員乃至金主的支持都未必落後於江，只是沒有浮現到檯面上。江啟臣即使獲得派系力挺，在陸戰的方面頂多是「彌補劣勢」。

「姐弟之爭」的勝負關鍵在中間選民，要博得他們的好感，個人形象的塑造至關重要。江啟臣維持一貫的國際化人設，上月邀請AIT處長谷立言赴台中，近期屢屢針對關稅與軍購案發聲，日前則出訪澳洲，在這緊要關頭不忘鞏固這方面的優勢。

楊瓊瓔過去並不以包裝形象見長，這次提名戰中，她強調自己曾擔任副市長的身分，盧去年底的七周年施政報告中，楊刻意與局處首長穿著同樣的「白襯衫、藍長褲」，暗示自己也是市政團隊一員，更多次表示要與市民站在一起，力圖塑造「公務員」的親民形象，與江的上層路線做出區隔。

近日民調顯示，江啟臣保有中間選民的優勢，不過楊瓊瓔最後的衝刺力道不容小覷。其次民進黨選民的意向成為變數，3月最後一周恰好是民進黨議員提名的民調時間，盡管只有3個選區要辦理民調，若江、楊差距不大，可能對形式增添變數。