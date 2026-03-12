快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】媽媽市長不在家 藍營「姐弟之爭」誰能搶下中間票？

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市「姐弟之爭」進入白熱化階段，立法院副院長江啟臣（右）手握派系力挺，自己則主打國際形象，立委楊瓊瓔（左）有強大基層實力，並強調曾擔任副市長的親民公務員身分。圖／聯合報系資料照
台中市「姐弟之爭」進入白熱化階段，立法院副院長江啟臣（右）手握派系力挺，自己則主打國際形象，立委楊瓊瓔（左）有強大基層實力，並強調曾擔任副市長的親民公務員身分。圖／聯合報系資料照

台中市長盧秀燕昨日深夜登上前往美國的飛機，「媽媽市長不在家」的11天裡，國民黨市長提名戰氣氛愈炒愈熱。立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔各自舉辦2場造勢大會，本周六造勢場合強碰。楊瓊瓔基層耕耘深厚，江啟臣有派系大老力挺，如何搶下中間票是決勝關鍵。

2026九合一選舉

國民黨中央訂在3月最後一周民調，剩不到兩周，選戰進入白熱化階段。江啟臣過去被視為「地方耕耘稍弱」，然而前有大罷免中開出漂亮的不同意票，後有派系力挺，紅派大老、前台中縣長廖了以與代表黑派的海線立委顏寬恒，今天都出席挺江茶會。

不僅如此，前市長胡志強、民眾黨秘書長周榆修、盧秀燕嫡系的市區三立委也紛紛現身，在「有力人士助陣」方面，江啟臣已經領先楊瓊瓔；不過，楊瓊瓔絕非好捏的軟柿子，楊歷經基層選舉洗禮，從省議員起家，選過多屆立委，還當過盧秀燕的副市長，幾乎在台中各區都有其基層組織。

地方人士指出，楊瓊瓔作為典型的地方型政治人物，在名氣與名人助陣的方面不如對手，可對於實際選票的掌握與動員力極強；她在地方上絕非孤立無援，議員乃至金主的支持都未必落後於江，只是沒有浮現到檯面上。江啟臣即使獲得派系力挺，在陸戰的方面頂多是「彌補劣勢」。

「姐弟之爭」的勝負關鍵在中間選民，要博得他們的好感，個人形象的塑造至關重要。江啟臣維持一貫的國際化人設，上月邀請AIT處長谷立言赴台中，近期屢屢針對關稅與軍購案發聲，日前則出訪澳洲，在這緊要關頭不忘鞏固這方面的優勢。

楊瓊瓔過去並不以包裝形象見長，這次提名戰中，她強調自己曾擔任副市長的身分，盧去年底的七周年施政報告中，楊刻意與局處首長穿著同樣的「白襯衫、藍長褲」，暗示自己也是市政團隊一員，更多次表示要與市民站在一起，力圖塑造「公務員」的親民形象，與江的上層路線做出區隔。

近日民調顯示，江啟臣保有中間選民的優勢，不過楊瓊瓔最後的衝刺力道不容小覷。其次民進黨選民的意向成為變數，3月最後一周恰好是民進黨議員提名的民調時間，盡管只有3個選區要辦理民調，若江、楊差距不大，可能對形式增添變數。

盧秀燕 台中 江啟臣 楊瓊瓔 國民黨

延伸閱讀

影／前任台中縣市長挺江啟臣選台中市長 楊瓊瓔回應

盧秀燕率團赴美訪問 多名國民黨籍立委送機

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

江啟臣開北屯見面會 藍營民代相挺

相關新聞

王世堅子弟兵落馬！「堅偉大戰2.0」分出勝負 朱政騏：是高品質的友誼賽

民進黨最大票倉北市中山大同議員初選，結果揭曉，今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。民進黨立委王世堅子弟兵賴俊翰落馬，也讓「堅偉大戰2.0」分出勝負。總統府副秘書長何志偉的子弟兵朱政騏說「堅偉大戰2.0」本來就是一場高品質的友誼賽。

新北市長選舉最新民調追平李四川 蘇巧慧：持續爭取市民認同

2026年新北市長選戰，藍白尚未整合完成，美麗島電子報最新民調顯示，若藍綠白三腳督，有32.1%投給李四川，35.7%投給蘇巧慧，9.8%投給黃國昌。若「藍白合」共推李和蘇競選新北市長，有39.1%投給李四川，38.0%投蘇巧慧，雙方差距僅1％。

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

【即時短評】媽媽市長不在家 藍營「姐弟之爭」誰能搶下中間票？

台中市長盧秀燕昨日深夜登上前往美國的飛機，「媽媽市長不在家」的11天裡，國民黨市長提名戰氣氛愈炒愈熱。立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔各自舉辦2場造勢大會，本周六造勢場合強碰。楊瓊瓔基層耕耘深厚，江啟臣有派系大老力挺，如何搶下中間票是決勝關鍵。

遭控送「千元大禮包」賄選 綠桃園市議員參選人駁：公益活動遭抹黑

民進黨桃園市黨內初選將於3月16日至22日展開，蘆竹區議員參選人胡家智今卻遭爆涉嫌透過關係緊密的公益團體，發送價值上千元公益禮包，有賄選嫌疑。對此，胡家智在臉書發文反駁，強調該活動是地方協會多年來的例行公益活動，自己僅發放價值不到30元的宣傳品，痛批「寒冬送暖不應成為初選抹黑工具」。

中山大同泛綠陣營議員「5搶4」 陳怡君喊話：會堅持下去盼能合作

民進黨中山大同議員選區六搶四，今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。但現任議員陳怡君因案遭黨內停權，若參選到底泛綠陣營進入「五搶四」局面。陳表示，仍會持續努力走基層、跑地方，也盼能跟民進黨採合作模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。