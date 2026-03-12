民進黨高雄市長提名人賴瑞隆（中）赴楊梅為新人項柏翰（左）掃街拜託支持，右為市議員魏筠。圖：曾增勳攝

民進黨桃園市議員初選下周登場，楊梅區議員初選3搶2競爭激烈，民進黨高雄市長提名人、立委賴瑞隆今(12)日下午北上桃園楊梅，陪同新人項柏翰展開楊梅選區車隊掃街宣傳，賴瑞隆強力推薦「我的台大學弟項柏翰」，拜託選民接到民調電話「唯一支持項柏翰」，給新人一個機會。

民進黨高雄市長提名人賴瑞隆（右）赴楊梅為台大學弟項柏翰（左）掃街拜託民調唯一支持。圖：曾增勳攝

民進黨桃園市議員初選電話民調將自16至22日進行，民進黨楊梅區市議員提名2席，初選共有現任鄭淑方與新人項柏翰、黃盈淇3人競爭，分別在初選最後階段衝刺，繼鄭淑方邀請民進黨台南市長提名人陳亭妃至楊梅站台掃街拜託支持，台大政研所畢業的新人項柏翰今天在中壢區市議員魏筠陪同下，請來賴瑞隆北上楊梅一起陪同車隊掃街拜託，拿麥克風向楊梅選民宣傳民調唯一支持項柏翰。

賴瑞隆說，項柏翰是他台大的學弟非常優秀，項柏翰過去曾在前桃園市長鄭文燦及立委吳思瑤辦公室服務過，是一位非常優秀的新生代，下個禮拜楊梅區就要進行電話民調，他特別來楊梅加油助選，拜託楊梅選民請給新人一個機會、給項柏翰一個機會，接到民調電話請唯一支持項柏翰，讓優秀專業的新人有機會進到市議會為大家服務。

項柏翰表示，他很開心邀請賴瑞隆來楊梅為他背書宣傳，一起前往楊梅、富岡2地區進行車隊掃街拜託，賴瑞隆與他一樣自基層幕僚出身，都是從基層一步一步往上努力，想辦法為民服務，「希望楊梅好朋友給努力踏實的我一個服務機會」，楊梅需要年輕人，希望他在這次選舉可以成為楊梅新選項，讓民進黨在楊梅增加一席。

本文章來自《桃園電子報》。原文：民進黨楊梅議員初選衝刺 賴瑞隆推薦唯一支持新人項柏翰