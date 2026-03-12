遭控送「千元大禮包」賄選 綠桃園市議員參選人駁：公益活動遭抹黑

民進黨桃園市黨內初選將於3月16日至22日展開，蘆竹區議員參選人胡家智今卻遭爆涉嫌透過關係緊密的公益團體，發送價值上千元公益禮包，有賄選嫌疑。對此，胡家智在臉書發文反駁，強調該活動是地方協會多年來的例行公益活動，自己僅發放價值不到30元的宣傳品，痛批「寒冬送暖不應成為初選抹黑工具」。

民進黨初選第4選區共有4人登記參選，包括尋求連任的議員許清順與新人簡伊翎、胡家智、呂宇晟，角逐2席提名名額。其中，胡家智的父親胡進利曾任改制前蘆竹鄉鄉民代表，其母為蘆竹婦女愛心發展協會理事長，地方經營深入。

據悉，檢舉者指稱，胡家智疑透過擔任婦女協會理事長的母親，向特定里民發放價值破千元的「生活物資大禮包」及超市禮券。桃園地檢署今表示，確實收到相關檢舉，檢察官已傳喚相關證人調查中，將持續釐清案情，不排除傳喚社團相關人員及當事人調查。

胡家智團隊回應，該活動是蘆竹區婦女愛心發展協會多年來持續辦理的「寒冬送暖」公益關懷活動，去年12月舉行，主要目的為關懷弱勢家庭與社區居民。當天蘆竹區不分黨派的民意代表及助理、市府代表皆到場響應，警察局同仁亦受邀到場進行防詐騙宣導。

胡家智強調，自己當天僅到場關心公益活動，並未參與協會任何物資發放作業，僅在活動場外與鄉親互動並發放宣傳品，單項價值遠低於30元，相關作法均依選舉法規辦理。他表示，當日各民意代表及警察局警員皆在場，不可能發生賄選之事，呼籲選舉應回歸政策與理念討論，不要因初選競爭而抹黑。