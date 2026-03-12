新北市長選舉最新民調追平李四川 蘇巧慧：持續爭取市民認同

民進黨桃園市黨內初選將於3月16日至22日展開，蘆竹區議員參選人胡家智今卻遭爆涉嫌透過關係緊密的公益團體，發送價值上千元公益禮包，有賄選嫌疑。對此，胡家智在臉書發文反駁，強調該活動是地方協會多年來的例行公益活動，自己僅發放價值不到30元的宣傳品，痛批「寒冬送暖不應成為初選抹黑工具」。

2026-03-12 16:33