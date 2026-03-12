聽新聞
新北市長選舉最新民調追平李四川 蘇巧慧：持續爭取市民認同
2026年新北市長選戰，藍白尚未整合完成，美麗島電子報最新民調顯示，若藍綠白三腳督，有32.1%投給李四川，35.7%投給蘇巧慧，9.8%投給黃國昌。若「藍白合」共推李和蘇競選新北市長，有39.1%投給李四川，38.0%投蘇巧慧，雙方差距僅1％。
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，他們的團隊已在新北市服務10年，她也是唯一一個在這10年與新北市一起成長的新北市長參選人，這500天以來的差距從兩位數到追平，代表他們團隊方向正確，提出的政見、願景也得到市民的肯定，她會持續努力，未來也會持續提出更多照顧市民及推動產業願景的政策，爭取市民的認同。
